Il pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy ha ottenuto il suo secondo successo stagionale sulla pista che lo aveva già visto vincitore nel 2023. La sfortuna legata alle tempistiche di ingresso della Safety Car ha bloccato Ollie nella Feature Race dopo un’ottima partenza.

Per Oliver Bearman il fine settimana di Monza è stato il migliore della stagione fin qui. Il diciannovenne britannico si è imposto nella Sprint Race con una brillante rimonta. Il copione stava per essere replicato nella Feature Race, ma l’ingresso in pista della Safety Car ha vanificato la sua strategia, impedendogli di andare oltre la settima posizione finale.

Sprint Race. Una penalità di cinque posizioni, rimediata nel precedente weekend di Spa-Francorchamps, ha costretto Bearman a retrocedere dalla terza all’ottava piazza dello schieramento di partenza. Al via, Oliver è scattato molto bene, sfilando subito in quinta posizione e iniziando una perentoria rimonta che gli ha consentito di prendere presto il comando della corsa. Nell’ultimo terzo di gara Victor Martins, primo degli avversari, ha provato a entrare nella zona DRS di Bearman, il quale ha subito risposto prendendo un margine di sicurezza che lo ha accompagnato fino alla bandiera a scacchi. “Una grande gara – ha commentato Ollie – finalmente, e un altro successo! Sono molto felice perché credo sia un premio che meritiamo, da molto tempo stiamo lavorando senza risparmiarci, e credo che alla fine i risultati ci stiano dando ragione. Oggi mi sono sentito molto a mio agio con la monoposto, quando sono passato al comando della corsa è iniziata una vera e propria sessione di qualifica di 30 minuti tra me e Victor! Dopo la mia gara di casa, a Silverstone, quella di Monza è la pista sulla quale amo di più vincere e festeggiare, e oggi mi sono davvero divertito molto”.

Feature Race. Anche al via della seconda corsa del weekend Bearman è stato autore di un’ottima partenza. Scattato dall’ottava piazza, Ollie è riuscito a sfilare secondo al termine del primo giro. Al sesto passaggio è rientrato in pit-lane per il cambio gomme, condividendo la strategia con tutti i piloti di vertice, scattati al via con pneumatici Supersoft. A giocare un ruolo determinante è stata la Safety Car entrata in pista al decimo passaggio. Il congelamento della corsa ha permesso ai piloti scattati con le Soft di poter completare il pit-stop perdendo meno tempo di rimanere nelle prime posizioni. Per Ollie è sfumata la possibilità di conquistare un podio ampiamente alla sua portata, ma è comunque riuscito a concludere in settima posizione. “È stata una gara dura – ha ammesso senza nascondere un pizzico di delusione – le prime fasi sembravano promettere bene, poi alla ripartenza dopo la Safety Car mi sono ritrovato bloccato in un treno di vetture con DRS. Direi che siamo stati un po' sfortunati, perché la macchina andava davvero bene e penso che senza la neutralizzazione avrei potuto lottare per la vittoria. Nel complesso possiamo comunque essere soddisfatti del weekend”.