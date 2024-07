F1 Academy: Punti per Weug a Miami

Maya ha concluso la trasferta statunitense con una quinta e una sesta posizione, piazzamenti che le consentito di mantenere il terzo posto nella classifica generale. Weekend poco positivo per Nobels.

Il circuito di Miami ha ospitato la seconda tappa stagionale della serie F1 Academy. La trasferta in Florida ha visto le due rappresentanti della Scuderia Ferrari Driver Academy alle prese con alcune difficoltà tecniche, ma in termini di potenziale sia Maya Weug che Aurealia Nobels sono state costantemente nella top-8. Maya ha concluso il fine settimana con un bottino di diciotto punti che le consente di mantenere la terza posizione nella classifica generale con 51 lunghezze all’attivo. “Quello di Miami non è stato il più semplice dei weekend – ha commentato Weug –. Abbiamo lavorato molto nelle due sessioni di prove libere per essere pronti in vista del turno di qualifica ma purtroppo abbiamo faticato non poco con la temperatura degli pneumatici, finendo per compromettere la posizione di partenza in entrambe le gare. Abbiamo cercato di sfruttare ogni opportunità per concludere il weekend con un buon bottino di punti, e sappiamo di avere alcuni aspetti su cui lavorare in vista del prossimo appuntamento a Barcellona”.

Aurelia. Per Nobels il fine settimana di Miami è stato avido di risultati ma non privo di indicazioni positive. Il trend di crescita di Aurelia è stato confermato dai buoni tempi sul giro, ma a dispetto di un potenziale da zona punti, episodi di gara e circostanze poco fortunate le hanno impedito di garantirsi una posizione nella top-10 in entrambe le corse disputate.

Gara-1. La prima gara del weekend ha preso il via da oltre trenta gradi di temperatura. Weug è scattata della quinta piazza, guadagnando subito una posizione, mentre Nobels ha mantenuto l’ottavo posto occupato sulla griglia di partenza, sfilando settima al termine del secondo giro. Le prime fasi di gara sono state molto combattute per Maya e Aurelia, con quest’ultima salita in sesta posizione grazie a un bel sorpasso su Nerea Martì. A due giri dal termine Weug ha provato l’attacco per la terza posizione alla staccata di curva 11, superando Hamna Al Qubaisi, ma la direzione gara ha sanzionato la manovra di Maya con cinque secondi di penalità per aver superato la linea continua esterna, scivolando al sesto posto nella classifica finale. I commissari sportivi hanno penalizzato anche Nobels con dieci secondi da aggiungere al suo tempo di gara a causa di un contatto con Tina Hausmann avvenuto nel corso del primo giro. Aurelia è così retrocessa al tredicesimo posto.

Gara 2. Weug e Nobels hanno preso il via della seconda gara rispettivamente dalla sesta e settima posizione. Maya ha tenuto la posizione al via superando poi Al Qubaisi al quinto giro, mentre Aurelia è stata vittima di un contatto in curva sette innescato da Lola Lovinfosse (poi penalizzata di 10 secondi dalla direzione gara) che l’ha costretta a riprendere la corsa dalle ultime posizioni. Weug è riuscita a controllare il trenino di avversarie alle sue spalle, riuscendo nelle ultime tornate a respingere l’assalto finale di Al Qubaisi garantendosi la quinta posizione sotto la bandiera a scacchi. Per Nobels, tredicesima sul traguardo, resta il rammarico di non aver raccolto quanto il potenziale confermato nel weekend le avrebbe consentito.