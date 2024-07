Doppio podio per Maya a Jeddah

AL DEBUTTO IN F1 ACADEMY, WEUG HA CONQUISTATO LA TERZA PIAZZA IN ENTRAMBE LE CORSE DISPUTATE IN ARABIA SAUDITA. PUNTI IN GARA-1 PER AURELIA NOBELS

Il circuito della Jeddah Corniche ha tenuto a battesimo la stagione 2024 della F1 Academy. Sedici ragazze hanno affrontato i 6.174 metri del tracciato saudita sfoggiando l’inedito abbinamento ai dieci team di Formula 1, la novità di spicco della stagione. Maya Weug e Aurelia Nobels, entrambe parte della Scuderia Ferrari Driver Academy, sono scese in pista rispettivamente con i colori della Scuderia, sostenuta dai partner Santander, Puma e Richard Mille, e con quelli di Puma. Per Weug il bottino del weekend è stato molto concreto: grazie a due terzi posti che le hanno permesso di iniziare la stagione dalla terza posizione nella classifica generale.



Qualifiche. Il fine settimana è iniziato con un’intensa sessione di qualifica, resa insidiosa dalle caratteristiche del circuito di Jeddah. Maya è stata costantemente nelle prime posizioni, ottenendo la terza posizione per entrambe le griglie di partenza (si tiene conto del miglior giro per la griglia di Gara-1 e del secondo migliore per quella di Gara-2). Aurelia ha conquistato la nona posizione per Gara-1 e l’ottava per Gara-2, piazzamenti di tutto rispetto considerando la minor esperienza rispetto a molte avversarie.



Gara-1. Molti addetti ai lavori della Formula 1 non hanno voluto perdersi la partenza della prima gara stagionale, al punto che venerdì sono stati molti i Team Principal sulla griglia di partenza. Dopo due giri di formazione (necessari per ovviare ad un problema al semaforo) Gara-1 ha preso il via e Weug è sfilata terza alla prima curva, allungando subito rispetto agli inseguitori. L’ingresso in pista della Safety Car ha ricompattato il gruppo, e in fase di ripartenza Maya ha provato l’attacco su Abbi Pulling, seconda, mancando l’obiettivo di un soffio. La corsa è proseguita senza cambi di posizione, confermando Weug al terzo posto sotto la bandiera a scacchi. Gara-1 ha visto Nobels concludere in zona punti grazie all’ottava posizione, con una buona rimonta nella fase centrale e duelli che hanno animato la corsa nella top-10.



Gara-2. La seconda corsa del fine settimana, sabato nel primo pomeriggio, ha avuto un copione molto simile alla prima. Weug, scattata dalla terza posizione della griglia di partenza, ha mantenuto il piazzamento fino alla bandiera a scacchi, gestendo al meglio i tredici giri in programma. Sfortunata la gara di Nobels, partita ottava e da subito protagonista di serrati testa a testa. La corsa è stata congelata per due giri in regime di Safety Car, e subito dopo la ripartenza la brasiliana è rimasta vittima di un contatto avvenuto in curva 1 con Amna Al Qubaisi che le è costato il ritiro.



Prossima fermata Miami. La F1 Academy si concede ora una lunga pausa, il prossimo appuntamento in calendario è infatti in programma sul circuito di Miami il 4 e 5 maggio. Come per tutte le sette tappe stagionali, anche il Round 2 sarà all’interno del weekend del campionato mondiale di Formula 1.