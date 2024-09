Bearman e Beganovic pronti per il tour de force

I campionati Formula 2 e Formula 3 si avviano alla fase calda della stagione 2024. Il prossimo weekend scatta a Barcellona il primo di cinque appuntamenti in programma nei prossimi sei fine settimana.

Dopo tre settimane di pausa i campionati di Formula 2 e Formula 3 sono pronti a tornare in pista. L’appuntamento sul circuito di Catalunya darà il via alla fase più intensa della stagione, con cinque weekend di gara in programma nelle prossime sei settimane. Entrambe le serie sono ancora a caccia di un leader, con classifiche generali molto compatte a conferma di un sostanziale equilibrio dei valori in campo. Il campionato di Formula 2 ha disputato finora dieci gare, due delle quali non hanno visto al via Oliver Bearman, convocato nel weekend di Jeddah della Scuderia Ferrari HP per sostituire l’indisponibile Carlos Sainz nel Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1. Bearman, che proprio a Jeddah aveva conquistato la sua prima pole position stagionale, finora ha concretizzato meno rispetto all’indiscutibile potenziale confermato in pista. Nell’ultimo fine settimana disputato sul circuito di Monaco, Oliver è stato autore di una straordinaria rimonta nella Feature Race, riuscendo a recuperare dal dodicesimo al quarto posto. La sua posizione nella classifica generale non è delle migliori (Bearman è 13° con 18 punti all’attivo) ma il sostanziale equilibrio di performance non preclude la possibilità di poter puntare ad una top-3 finale.

Formula 3. Nella classifica generale di Formula 3 Dino Beganovic, dopo otto gare, occupa una più confortevole quarta posizione, con 58 punti all’attivo e un gap di 14 lunghezze dalla vetta. Dopo uno sfortunato inizio di stagione, il pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy ha capitalizzato un potenziale in crescendo e si avvia alla fase calda del campionato con grande ottimismo. “Abbiamo appena concluso un training camp che ci ha permesso di ricaricarci in vista di un periodo molto intenso – ha spiegato Beganovic –. Ci aspettano cinque weekend di gara in sei settimane, quindi dobbiamo essere in forma perfetta. Sarà una parte molto importante della stagione destinata a definire i valori in campo nella classifica generale, ho lavorato molto con la squadra e la motivazione è alta: abbiamo tutti in mente un solo obiettivo. Non vedo l’ora di scendere in pista a Barcellona, ho un buon ricordo dell’edizione 2023 perché riuscii a salire sul podio nella Feature Race e anche nei test che abbiamo completato al Circuit de Barcelona-Catalunya i riscontri raccolti sono stati positivi. Ma, soprattutto, sarà bello tornare a correre ed entrare nel vivo della stagione”.

Programma. Il weekend di Formula 2 scatterà venerdì con il turno di prove libere di 45 minuti delle 11.05 CEST a cui seguirà la sessione di qualifica che scatterà alle 15.55. Sabato si tornerà in pista per la Sprint Race (14.15) mentre domenica la Feature Race scatterà alle 11.35. Programma simile per la Formula 3: venerdì il turno di prove libere è in programma alle 9.55, seguito dalla sessione di qualifiche delle 15. La Sprint Race scatterà sabato alle 10.40, mentre la Feature Race è in programma domenica alle 10.05.