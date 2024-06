Verdetti e nuove sfide per lo Scuderia Ferrari Esports Team

Dopo un periodo estivo ricco di gare, con la preparazione per il prossimo campionato F1 Esports con PSGL e WOR, le gare di SRO e i campionati su piattaforma rFactor2, lo Scuderia Ferrari Esports Team si approccia a settembre con nuove sfide e verdetti ancora tutti da scrivere.

Virtual Endurance Championship – Il prossimo impegno ufficiale in ordine di tempo rappresenta una vera e propria novità per il team rFactor2, che prenderà parte il 2 settembre, con Timotej Andonovski e Dennis Jordan su vettura LMP2, al primo round del Virtual Endurance Championship: la 6 ore di Monza. Un circuito su cui la squadra aveva già brillato nella gara di due ore del pre-season di agosto, conquistando la prima posizione.

Formula Sim Racing – Il gradino più alto del podio è quello a cui ambisce lo Scuderia Ferrari Esports Team anche nel campionato Formula Sim Racing. Dopo la terza e la quarta posizione conquistate rispettivamente da Dennis Jordan e Alex Siebel nel GP di San Marino il 6 agosto, risultano preziosi in ottica classifica anche i punti ottenuti nella successiva difficile gara del GP del Belgio (20 agosto), che mantengono Dennis Jordan e lo Scuderia Ferrari Esports Team in piena corsa per il titolo piloti e quello costruttori con sole tre gare da disputare.

SRO Esports – Momento di verdetti anche nei campionati SRO Esports dove, grazie al secondo posto conquistato da Chris Harteveld, Jordan Sherratt e Jonathan Riley nella 10 ore di Suzuka, il team ha tenuto vive le speranze di vittoria nell’Intercontinental GT Challenge ed è pronto a giocarsi tutto nell’ultima gara, la 8 ore di Indianapolis, il prossimo 16 settembre.

Due settimane più tardi si chiuderà invece la Sim Pro Series, dall’arena del Circuit de Barcelona-Catalunya, con Chris Harteveld a soli 9 punti dalla vetta della classifica e in piena lotta verso la vittoria finale.

Prossimi appuntamenti – Settembre si aprirà con la 6 ore di Monza del Virtual Endurance Championship (2 settembre) per poi proseguire la settimana successiva con il GP d’Italia di Formula Sim Racing (10 settembre). Il 16 settembre la 8 ore di Indianapolis chiuderà il campionato SRO Esports Intercontinental GT Challenge e il 30 settembre sarà il momento di conoscere il vincitore della SRO Sim Pro Series. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social @FerrariEsports e sul nostro canale Twitch.