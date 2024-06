Conclusa l’esperienza nel GT Challenge, piattaforma rFactor 2, con la vittoria del campionato da parte di Dennis Jordan, il secondo posto di Alex Siebel e la quinta posizione di Timotej Andonovski, per lo Scuderia Ferrari Esports Team è già tempo di concentrarsi su nuovi obiettivi.

Sono diversi, infatti, i campionati che hanno preso il via nel mese di maggio per quella che sarà una stagione ricca di appuntamenti sulle diverse piattaforme: rFactor 2, Assetto Corsa Competizione e F1 23.

Formula Sim Racing – I primi a tornare in pista dopo l’esperienza nella competizione GT, sono stati i piloti rFactor 2 Dennis Jordan e Alex Siebel, impegnati questa volta alla guida di monoposto nel campionato Formula Sim Racing. Nove gare, da maggio a ottobre 2023, dove ancora una volta la continuità di risultati sarà fondamentale.

Dopo i primi round in Bahrain e a Barcellona, malgrado delle difficili sessioni di qualifica, lo Scuderia Ferrari Esports Team ha mostrato un ottimo passo gara chiudendo sempre in rimonta e in top 10 con entrambi i piloti. Un segnale importante in vista del prossimo impegno, previsto sul circuito di Montreal il 25 giugno.



SRO Intercontinental GT Challenge Esports – Un avvio di campionato che fa ben sperare per lo Scuderia Ferrari Esports Team anche nel SRO Intercontinental GT Challenge Esports, piattaforma Assetto Corsa Competizione, dove Jordan Sherratt, Chris Harteveld e Andrea Capoccia hanno ottenuto il secondo posto nella 12 Ore di Bathurst lo scorso 20 maggio, alla guida della Ferrari 296 GT3. L’equipaggio sarà nuovamente impegnato il 17 giugno per la 9 Ore di Kyalami e per altre tre gare endurance fino a settembre.

Prossimi appuntamenti – Tre gare aspettano lo Scuderia Ferrari Esports Team nel mese di giugno: si comincia sabato 3 con il campionato SRO Sim Pro, in programma in occasione del GT World Challenge al Paul Ricard. Si prosegue sempre su Assetto Corsa Competizione con la 9 Ore di Kyalami il 17 giugno e si conclude con le monoposto della Formula Sim Racing la settimana successiva a Montreal. Le ultime notizie, i risultati e tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sugli account social dello Scuderia Ferrari Esports Team: @FerrariEsports.