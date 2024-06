Primo acuto nel VEC per lo Scuderia Ferrari Esports Team

Dopo i due titoli conquistati nel mese di settembre, lo Scuderia Ferrari Esports Team prosegue il suo anno ricco di soddisfazioni con nuove sfide e nuove competizioni.

rFactor2 – Dennis Jordan e Alex Siebel hanno concluso il campionato Formula Sim Racing al secondo posto nella classifica costruttori, con un pizzico di rammarico per alcune gare condizionate da sfortunati episodi che ne hanno rallentato la scalata verso la vittoria finale.

Pochi giorni dopo, però, per la coppia di piloti tedeschi è già stato tempo di abbandonare la monoposto a ruote scoperte e mettersi alla guida, insieme a Timotej Andonovski, della vettura LMP2 nel campionato Virtual Endurance Championship.

L’equipaggio al completo ha ottenuto un solido sesto posto nella 1000 Miglia di Road Atlanta e la prima vittoria in campionato, con Alex Siebel e Timotej Andonovski, nella 4 ore del Bahrain, raggiungendo la terza posizione in classifica generale a sole cinque lunghezze dalla vetta. La 6 Ore di Spa, prevista il 2 dicembre, chiuderà poi gli appuntamenti VEC del 2023, per poi ripartire con altre cinque gare nel nuovo anno.

F1: si scaldano i motori - Chi invece si sta preparando all’inizio della nuova stagione è la line up della Formula 1 Esports Series. Bari Broumand, Nicolas Longuet e Istvan Puki, reduce da una vittoria in PSGL E-Series 2, saranno presto impegnati nel campionato ufficiale di F1 23, in una stagione invernale che si preannuncia caldissima.