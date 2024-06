Nove piloti nuovi per il 2023 dello Scuderia Ferrari Esports Team

Si apre una stagione di grande rinnovamento per lo Scuderia Ferrari Esports Team: nove piloti tutti nuovi (destinati ad aumentare), sim driver dedicati alle principali piattaforme e un differente approccio complessivo nella gestione della squadra. Su questi tre pilastri il team intende basare la propria strategia per capovolgere le sorti della compagine di Maranello che negli ultimi anni ha raccolto risultati non all’altezza delle aspettative – un solo titolo nelle ultime tre stagioni – e che ha ora i mezzi e le persone per puntare in alto.

F1 Esports. Il duo di piloti ufficiali che sarà impegnato in F1 Esports nel Pro Championship con la Ferrari SF-23 nel gioco F1 2023 è già stato annunciato: si tratta di Nicolas Longuet, francese nato nel 2002 con all’attivo tre vittorie e sei pole position nella serie oltre al quarto posto del 2020, e di Bardia Broumandgohar, detto Bari Broumand, iraniano classe 2003 con un palmares fatto di due pole position, una vittoria e il quarto posto nella scorsa stagione. Al loro fianco, nel ruolo di terzo pilota, ci sarà il polacco Tomek Poradsisz, classe 2005, tre volte campione nazionale di F1 Esports. Tomek si è classificato primo nella classifica Challenger (categoria PC Drivers) con ben sei vittorie e quattro podi su 12 gare disputate. Il calendario del campionato non è ancora stato pubblicato ma vedrà i piloti impegnati, come di consueto, nella seconda metà dell’anno.



SRO Esports. Quattro i piloti impegnati nei campionati della galassia SRO Esports sulla piattaforma di Assetto Corsa Competizione con la nuovissima Ferrari 296 GT3: si tratta di Jonathan Riley, britannico classe 2003, fresco vincitore della Ferrari Esports Series 2022 già annunciato insieme a Longuet e Broumand; di Jordan Sherratt, sudafricano nato nel 1999 vincitore della SimGrid World Cup 2020, della Raceface Endurance Series 2021 e quinto nel campionato GT World Challenge Sprint 2022; di Chris Harteveld, olandese del 2001, vincitore in classe Silver del GT World Challenge America 2022, e di Andrea Capoccia, italiano classe 1997 trionfatore nel 2021 del campionato SimGrid Endurance. Tutti saranno impegnati nelle gare del campionato Intercontinental GT Challenge Esports (questo il calendario: 20/5 12 Ore di Bathurst; 17/6 9 Ore di Kyalami; 15/9 24 Ore di Spa-Francorchamps; 19/8 10 Ore di Suzuka; 16/9 8 Ore di Indianapolis), mentre Harteveld e Sherratt saranno anche protagonisti della SRO Esports Sim Pro Series (gare in presenza con questo calendario: 23/4 Monza; 3/6 Paul Ricard; 30/6 Spa-Francorchamps; 29/7 Nürburgring; 30/9 Barcellona). Jordan sarà lo stakanovista del gruppo dal momento che sarà impegnato anche nella SRO America Sprint Series (6/5 Laguna Seca; 10/6 Circuit of the Americas; 22/7 Silverstone; 5/8 Watkins Glen; 2/9 Indianapolis).



GT Challenge. Gli ultimi due piloti sono specialisti della piattaforma rFactor2 e prenderanno parte in questo inizio di stagione al campionato GT Challenge al volante della Ferrari 488 GT3: si tratta di Alex Siebel, tedesco classe 1995, vincitore del Virtual Endurance Championship 2022, e del suo connazionale Dennis Jordan, nato nel 1999 e vincitore della 8 Ore del Bahrain valida per il campionato Le Mans Virtual Series 2022/2023. Il campionato propone un calendario molto fitto di gare, a cominciare dalla settimana prossima: 27/3 Long beach; 3/4 Sebring; 10/4 Laguna Seca; 17/4 Indianapolis; 24/4 Lime Rock Park; 1/5 Daytona.







Tomasz Poradzisz

Sim driver

"Sono entusiasta di entrare a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team. Se qualche anno fa mi avessero detto che avrei potuto rappresentare questa squadra non ci avrei mai creduto! Questo è solo l’inizio di un fantastico viaggio, non vedo l’ora di cominciare!"





Jordan Sherratt

Sim driver

"Poter entrare in una squadra così prestigiosa e rappresentare lo Scuderia Ferrari Esports Team è un grande onore. Abbiamo un anno entusiasmante davanti a noi, ricco di molte gare. Sono impaziente di iniziare il lavoro."





Chris Harteveld

Sim driver

"Entrare a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team è un sogno d’infanzia che si realizza. Sono super entusiasta di incominciare questa nuova avventrura in rosso!"





Andrea Capoccia

Sim driver

"Essendo italiano, poter vestire la divisa dello Scuderia Ferrari Esports Team è sempre stato uno dei miei più grandi sogni, e ora è diventato realtà! Sono molto felice di come è iniziata questa stagione a livello di organizzazione del lavoro e sono pronto a dare il massimo!"





Alex Siebel

Sim driver

"Mi sento profondamente onorato di poter rappresentare un team prestigioso come lo Scuderia Ferrari Esports Team. Guardare Michael Schumacher vincere in rosso da bambino ha acceso la mia passione per il motorsport e avere la possibilità di far parte, a mia volta, di questa squadra è per me qualcosa di davvero incredibile."





Dennis Jordan

Sim driver

"Sono davvero entusiasta di entrare a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team e di lavorare con un fantastico gruppo di persone con l'obiettivo di continuare a far crescere il brand Ferrari anche in un panorama in forte sviluppo come il simracing."





Marco Matassa

Team Principal

"Il 2023 ci vede cambiare completamente l'approccio organizzativo della squadra con l’obiettivo di riconquistare le posizioni di vertice nelle diverse serie che ci vedono protagonisti. È fisiologico pensare che un cambio così radicale richieda un tempo iniziale di assestamento ma sono anche convinto che la professionalità dei nostri collaboratori così come dei piloti contribuirà a ridurre al minimo questo periodo di transizione.

Crediamo che aver dedicato dei sim driver a ciascuna delle piattaforme più importanti sia il modo migliore per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti. In bocca al lupo a tutti i ragazzi, a cominciare da Alex e Dennis, che già lunedì prossimo saranno impegnati nella prima gara.

Sarà bello anche vedere Jonathan, Jordan, Chris e Andrea all’opera – in alcuni casi finalmente in presenza – nelle corse del campionato SRO, a partire da fine aprile, a Monza, mentre Nicolas, Bari e Tomek avranno ancora parecchio tempo per preparare nel migliore dei modi la stagione del Pro Championship di Formula 1.

Veniamo da stagioni difficili, avare di risultati di rilievo per noi e per i nostri tifosi, ma sono convinto che anche questo elemento saprà darci la carica e la determinazione per toglierci qualche bella soddisfazione nell’annata che sta per cominciare."