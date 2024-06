Lo Scuderia Ferrari Esports Team premiato a Maranello

I piloti dello Scuderia Ferrari Esports Team Dennis Jordan, Alex Siebel e Timotej Andonovski sono stati premiati nei giorni scorsi a Maranello dal Team Principal Scuderia Ferrari Fred Vasseur, per il loro successo nel campionato GT Challenge su piattaforma rFactor 2. Un importante riconoscimento per tutto il team, a seguito di un mese di giugno ricco di gare ed eventi.

Formula Sim Racing – Dopo aver gioito direttamente dal Circuit de la Sarthe insieme a tutta la squadra per la vittoria della Ferrari 499P alla 24 Ore di Le Mans, i piloti rFactor 2 Dennis Jordan e Alex Siebel sono tornati in pista a ruote scoperte a Montréal, rilanciandosi prepotentemente nel campionato Formula Sim Racing. Dennis Jordan, artefice di una grandissima prestazione, ha infatti conquistato la vittoria nel GP del Canada e dopo tre round occupa la terza posizione in classifica piloti, a una sola lunghezza dal secondo posto. Fondamentali, malgrado la gara sfortunata, anche i punti conquistati da Alex Siebel che portano lo Scuderia Ferrari Esports Team al terzo posto anche nella classifica costruttori, con più di metà campionato ancora tutto da disputare.

SRO Esports – Ci sono ancora diverse gare in programma anche per i piloti dello Scuderia Ferrari Esports Team impegnati su Assetto Corsa Competizione nei campionati SRO, dopo un mese di giugno in chiaroscuro che ha visto Chris Harteveld conquistare il primo podio nella Sim Pro Series sul circuito di Paul Ricard ma terminare anzitempo, insieme al resto dell’equipaggio, la 9 Ore di Kyalami dell’Intercontinental GT Challenge dopo uno sfortunato incidente.

Situazione analoga per Jordan Sherratt anche nella gara di sabato a Spa della Sim Pro Series, in cui è stato costretto al ritiro dopo una serie di contatti, lasciando il solo Chris Harteveld a dare coraggiosamente battaglia e chiudere in undicesima posizione.

Nulla di compromesso nel campionato endurance, con tre gare ancora da disputare che ci accompagneranno per tutta l’estate, oltre al fascino della gara Sim Pro Series in presenza sullo storico circuito del Nürburgring prevista tra poche settimane.

Prossimi appuntamenti – Mentre i piloti F1 Esports proseguono la loro preparazione in vista dell’inizio del campionato, si prospetta un mese di luglio ricco di attività sulle altre piattaforme di gioco, a partire dalla 24 ore di Spa di SRO Intercontinental GT Challenge Esports prevista il 15 luglio, passando per il GP di Gran Bretagna di Formula Sim Racing in programma il giorno successivo e terminando con la penultima gara della Sim Pro Series in presenza sul circuito del Nürburgring il 30 luglio.

