Ferrari Esports Series 2023 torna con una nuova stagione di sim racing competitivo e contenuti video esclusivi

Ferrari Esports Series torna ad aprile con la sua quarta edizione, con nuovi paesi, un nuovo spettacolo dal vivo e con adrenaliniche gare di simulazione Ferrari in Assetto Corsa Competizione.

Ferrari annuncia il ritorno della Ferrari Esports Series per la stagione 2023, che prenderà il via con una diretta giovedì 6 aprile sul canale Twitch di FerrariEsports. Quest'anno, per la prima volta, la competizione è aperta alla regione Asia-Pacifico, con ogni region che disputerà la propria manche prima di confrontarsi con i piloti vincitori dell'Europa e del Nord America.

Ferrari Esports Series è un torneo di corse della durata di sei mesi che riunisce i sim racer provenienti dall'Europa, dal Nord America e da alcune regioni dell'Asia - Pacifico che avranno la possibilità di gareggiare nella finalissima del 12 ottobre. I piloti si affronteranno in un testa a testa su Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione per contendersi il titolo di Campione Ferrari Esports 2023 e avranno la possibilità di assicurarsi un posto nel team Esports della Scuderia Ferrari.

Insieme all’annuncio delle date delle gare, Ferrari 2023 Esports Series introduce una stagione ricca di contenuti video, che si aprirà con lo show di lancio della serie il 6 aprile. Julia Hardy e Mike Channell saranno i presentatori e racconteranno agli spettatori notizie, aggiornamenti e le azioni delle gare.

I contenuti di questa la stagione includono:

Ferrari 101 , che ritorna nel 2023 con cinque episodi, con consigli e suggerimenti per gli aspiranti piloti di simulazione.

Off The Grid , un documentario diviso in tre parti che seguirà Jonathan Riley, il vincitore di Ferrari Esports Series dello scorso anno, mostrando l'esperienza emotiva e personale di sim racer di primo livello.

L'intera stagione sarà trasmessa sul canale Twitch, YouTube e Facebook.

Il programma avrà inizio il 6 aprile con lo spettacolo di lancio, prima che la stagione prenda il via con le qualificazioni:

Qualifica I - giovedì 20 luglio. Qualifica II - giovedì 24 agosto. Qualifica III - martedì 12 settembre.

Regionale APAC - sabato 23 settembre. Regionale NA - domenica 24 settembre. Regionale UE - sabato 30 settembre.

Gran finale pre-show - mercoledì 11 ottobre. Gran finale - giovedì 12 ottobre.

"Ferrari Esports Series non è come qualsiasi altra competizione di simulazione", ha dichiarato Jonathan Riley, Campione Ferrari Esports 2022. "Sono sei mesi intensi di gare ad alta velocità contro i migliori piloti di simulazione amatoriali del mondo, tutti con un obiettivo comune. È un'occasione per sedersi tra i migliori sim racer e competere per il più grande brand automotive del mondo".

Lo show di lancio della Ferrari Esports Series 2023 andrà in onda il 6 aprile alle ore 19:00 su Twitch.tv/FerrariEsports. Gli spettatori potranno conoscere la stagione che li attende e assistere all’intervista in diretta con il campione in carica, Jonathan Riley, che parlerà della vita nel team e delle sue aspettative per la stagione a venire.