F1 Sim Racing: Scuderia Ferrari in lotta per il finale di campionato

Bari Broumand, Nicolas Longuet e tutto il team sono pronti per tre giorni decisivi per il campionato esports.

Tutto ancora in palio per il gran finale del campionato mondiale F1 Sim Racing, di scena a Stoccolma dal 7 al 9 maggio. Cinque gare in tre giorni, con il titolo piloti e il titolo costruttori ancora da assegnare, in cui lo Scuderia Ferrari Esports Team è chiamato a migliorare l’altalenante esito dell’Evento 2 di poche settimane fa.

I 120 punti realizzati finora complessivamente da Bari Broumand e Nicolas Longuet valgono infatti la terza posizione nel campionato costruttori, a 30 punti di distanza da Red Bull Sim Racing che occupa il primo posto, ma con poco meno di metà campionato ancora da disputare è lecito pensare a un pronto riscatto da parte dello Scuderia Ferrari Esports Team.

Anche nella classifica piloti, sebbene il distacco di Frederik Rasmussen sia piuttosto rassicurante, non sono da escludere sorprese, con Bari Broumand, attualmente in seconda posizione, a far tesoro di ogni singolo punto verso la sfida finale.

Le cinque gare finali – Dopo aver gareggiato prevalentemente su circuiti europei durante l’Evento 2, lo Scuderia Ferrari Esports Team sarà impegnato questa volta nel continente americano, a Città del Messico e San Paolo (7 maggio), per poi concentrarsi il giorno successivo sui circuiti di Las Vegas e Lusail. Chiuderà il campionato, così come per il mondiale F1 reale, il circuito di Yas Marina giovedì 9 maggio.

Le sessioni di qualifiche saranno disponibili in diretta streaming sui canali YouTube e Twitch Formula 1 dalle 12:10 CEST (il 7 e 8 maggio) e dalle 14:10 CEST (il 9 maggio), con le gare in programma tutti i giorni dalle 17:10 CEST.

Tutte le ultime notizie, i risultati e le voci dei protagonisti saranno disponibili sui canali social @FerrariEsports.





Bari Broumand, pilota Scuderia Ferrari Esports Team

“Vincere a Spa-Francorchamps per la seconda volta consecutiva è stata per me un’emozione unica. Ora serve dare continuità ai nostri risultati in queste ultime cinque gare. C’è ancora tanto da fare e tutto può ancora succedere.”

Nicolas Longuet, pilota Scuderia Ferrari Esports Team

“Ciò che è successo nell’Evento 2 del campionato mondiale F1 Sim Racing mi ha motivato molto queste settimane per lavorare duramente con l’obiettivo di riscattarmi al più presto. Io e Bari siamo determinati a chiudere il campionato facendo più punti possibile nelle prossime gare, tutto è ancora aperto.”



Tiziana Mecozzi, Scuderia Ferrari Esports Team Manager

“L’Evento 2 del campionato mondiale F1 Sim Racing, con la sua lunga serie di gare ravvicinate, è stata una sfida davvero probante per tutti i team. Non siamo stati sempre perfetti e quando il livello è così alto e i valori sono tanto ravvicinati la conseguenza è stata avere risultati altalenanti. Bari, Nico e tutto il team sono però pronti a dare il massimo in questa volata finale. Tutto è ancora da decidere e sono sicura che, con un po’ di continuità, potremo toglierci delle soddisfazioni.”