F1 Esports Evento 2: Una vittoria, due podi e punti preziosi per il team

Tre giorni che hanno rappresentato una vera e propria montagna russa di emozioni per lo Scuderia Ferrari Esports Team, impegnato nel secondo appuntamento del campionato mondiale F1 Sim Racing a Stoccolma (Svezia), che prevedeva ben sei gare.

Bari Broumand e Nicolas Longuet, coadiuvati dal team guidato da Tiziana Mecozzi e composto da Istvan Puki, Jonah Martens e Szymon Kulik, sono stati impegnati al simulatore sui circuiti di Gedda, Spielberg, Silverstone, Spa-Francorchamps, Zandvoort e Austin, riuscendo a ottenere 94 punti che valgono attualmente il terzo posto nella classifica costruttori e il secondo posto di Bari Broumand nella classifica piloti, nonostante diversi episodi sfortunati.



Giorno 1 (Gedda e Spielberg) – Il primo giorno di attività ha visto subito Bari Broumand molto veloce in qualifica, dove ha ottenuto la prima fila in entrambe le sessioni, con Nicolas Longuet più defilato ma determinato a recuperare in gara. Per una serie di episodi sfortunati, e una penalizzazione di tre secondi a Broumand nel GP d’Austria, sarà proprio Nicolas Longuet il pilota dello Scuderia Ferrari Esports Team a ottenere più punti nelle prime due gare, con un ottavo e un sesto posto, compensando in parte il difficile epilogo di giornata di Bari, reduce da un diciassettesimo e un decimo posto.



Giorno 2 (Silverstone e Spa-Francorchamps) – Il riscatto, sia per Nico sia per Bari, arriva il giorno successivo rispettivamente sui circuiti di Silverstone e Spa-Francorchamps. Partito in seconda fila sul circuito del Regno Unito, Nicolas Longuet ottiene un prezioso secondo posto in gara, mentre Bari Broumand domina a Spa con pole position e vittoria, dopo un sorpasso mozzafiato a Lucas Blakeley nei momenti finali, bissando il suo primo successo nel campionato mondiale F1 Sim Racing proprio sul circuito belga nel 2023. Un secondo posto, una pole position e una vittoria che portano punti importanti al team, sebbene in entrambe le gare soltanto un pilota sia riuscito a tagliare il traguardo tra le prime dieci posizioni, a causa dell’undicesimo posto di Bari Broumand a nel GP del Regno Unito e del tredicesimo piazzamento di Nicolas Longuet nel GP del Belgio.



Giorno 3 (Zandvoort e Austin) – La terza giornata di gare per lo Scuderia Ferrari Esports Team si apre con la promettente pole position di Nicolas Longuet e il secondo posto di Bari Broumand nelle qualifiche sul circuito di Zandvoort, seguite dal terzo e tredicesimo miglior tempo di Bari e Nico ad Austin.

In gara però, soprattutto negli Esports, tutto può ancora accadere e la possibile doppietta olandese, per una serie di sfortunati eventi al pit stop, si trasforma ben presto in un incubo per Nicolas Longuet, che chiude in ultima posizione con Bari Broumand al secondo posto.

Anche la gara del Circuit of the Americas non sorride del tutto allo Scuderia Ferrari Esports Team, con il solo Bari a ottenere un altro prezioso secondo posto per la classifica piloti e costruttori, mentre Nicolas Longuet chiude la sua gara in diciottesima posizione.



Prossimi appuntamenti – Tutto sarà nuovamente in gioco tra poche settimane nel terzo e ultimo evento del campionato mondiale F1 Sim Racing (dal 7 al 9 maggio), con altre cinque gare a decretare la vittoria finale. Bari Broumand, Nicolas Longuet e gli altri simracer saranno impegnati sui circuiti di Città del Messico, San Paolo, Las Vegas, Lusail e Yas Marina. Tutte le news e gli approfondimenti sulle gare dello Scuderia Ferrari Esports Team saranno disponibili sulle pagine social @FerrariEsports.