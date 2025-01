Sponsor



UPS

UPS (NYSE: UPS) è un leader globale nella logistica e offre una serie di soluzioni tra le quali il trasporto e la consegna di pacchi.

Facilita il commercio internazionale, sfruttando tecnologie avanzate per gestire le attività aziendali in modo più efficiente. UPS ha la sua sede centrale ad Atlanta e opera in oltre 220 paesi e territori in tutto il mondo. L’azienda è presente sul web con il sito ups.com® e gestisce un blog all’indirizzo longitudes.ups.com. Per avere aggiornamenti in diretta da UPS potete visitare pressroom.ups.com/RSS o seguire il profilo Twitter @UPS_News.