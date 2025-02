Sponsor



Shigeto Co., Ltd. è una prestigiosa realtà giapponese fondata nel 1963, con solide radici nel settore delle costruzioni, che ha saputo evolversi e diversificarsi strategicamente in una pluralità di ambiti. La mission aziendale si fonda sullo sviluppo socio-economico della comunità locale nella regione di Okayama e sull’impegno per la promozione di un futuro sostenibile. Accanto alle costruzioni, Shigeto opera con competenza nei settori del golf, della sicurezza, della comunicazione pubblicitaria e dei servizi di gestione delle risorse umane. Guidata da una visione improntata sulla "centralità della comunità" e su una "governance che valorizza il territorio e il capitale umano", l’azienda continua a perseguire una crescita sinergica e condivisa con i propri collaboratori.