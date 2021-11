Sponsor



BaByliss PRO

BabylissPRO è azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti professionali per l’estetica e per i capelli.

Nel corso degli ultimi 50 anni ha sviluppato una rete di distribuzione a livello mondiale, con prodotti attualmente in vendita in oltre 100 paesi. L’azienda riveste tutt’oggi un ruolo di forza trainante nel settore professionale della bellezza. Nel 2010, una speciale collaborazione tra BabylissPRO e Ferrari ha permesso di creare, per la prima volta al mondo, una serie di strumenti professionali dedicati ai capelli e all’igiene personale ispirati alle caratteristiche dei propulsori ad alte prestazioni della Casa di Maranello. L’asciugacapelli Volare ha aperto la strada, offrendo il massimo flusso d’aria, un peso minimo, vibrazioni ridotte, maggiore durata, e potenza turbo-speed. Di fatto ha creato una nuova categoria nello styling: asciugacapelli performance luxury. Il successivo prodotto, frutto della collaborazione tra le due realtà, capace di cambiare il settore è il taglia capelli professionale Volare. Ferrari ha progettato un potente, ultra efficiente, rivoluzionario motore brushless per un nuovo sistema di taglio più veloce, con performance di precisione senza precedenti. La partnership tra Ferrari e BabylissPRO, rinomata per velocità, potenza e performance, ha in serbo nuove innovazioni destinate a cambiare ancora il mondo dello styling. Nel ruolo di sponsor del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, BabylissPRO è orgogliosa di appoggiare il più grande brand nel mondo delle corse.