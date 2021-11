2 Motore

Motore V12 da 860 CV

Il motore V12 di 6262 cm3 è in grado di erogare 860 CV a 9500 giri/m, con una cambiata che avviene in un tempo di 60 ms., un valore inferiore di 20 ms. rispetto al precedente, con rapporti adeguati ai 1000 giri/m in più offerti dal propulsore.