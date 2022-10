Si sono dati appuntamento ad Imola, nello storico ed affascinante Autodromo Enzo e Dino Ferrari, per conquistare il titolo di campione del mondo 2022. Un risultato non per tutti, anzi solo per quattro tra i tanti protagonisti che sono scesi in pista in questa stagione sui circuiti europei, americani, asiatici e mediorientali. Un poker di vincitori che risponde al nome di Thomas Neubauer nel Trofeo Pirelli, Marco Pulcini nel Trofeo Pirelli Am, Franz Engstler nella Coppa Shell e Joakim Olander nella Coppa Shell Am.