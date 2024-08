Yamaguchi vince l'ultima gara della stagione

Allo Sportsland Sugo, Gara 2 ha preso il via mentre il sole iniziava a tramontare ma il caldo non ha accennato ad allentare la propria morsa. Quindici le vetture schierate per questo quinto round, tappa finale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan 2023.

Trofeo Pirelli. Yudai Uchida, della classe Trofeo Pirelli, dopo aver conquistato la pole position con un vantaggio di oltre un secondo, stava per assicurarsi un'altra vittoria in Gara 2, staccando progressivamente il secondo pilota in classifica generale. Tutto sembrava andare per il verso giusto per Uchida, fino a quando un problema alla sospensione lo ha costretto a fermarsi nel corso del 16esimo giro, a soli sette minuti dal termine. Nonostante questo inconveniente e qualche brivido, Uchida è riuscito a completare il 70% di giri, aggiudicandosi così la doppietta pole-vittoria.

Akita partito dalla pole position anche nella seconda prova del Trofeo Pirelli Am è rimasto con le prime quattro vetture racchiuse in un solo secondo, con la gara rimasta in equilibrio per varie tornate. Ma al 16esimo giro, Yudai Uchida, della classe Trofeo Pirelli, si è dovuto fermare per un problema alla vettura e così, dopo 21 intense tornate, Kazuyuki Yamaguchi è riuscito a tagliare il traguardo per primo, prendensosi la sua seconda vittoria stagionale, nonché il primo successo assoluto.

Coppa Shell. Yasutaka Shirasaki ha conquistato la pole position, la seconda dopo quella ottenuta nel terzo round del campionato. Anche grazie al risultato delle qualifiche, il pilota ha rapidamente stabilito un vantaggio sugli avversari che è riuscito a mantenere per tutta la corsa, chiudendo in prima posizione con oltre 30 secondi di vantaggio sul secondo classificato. Dopo il debutto straordinario in questa stagione, Shirasaki ha festeggiato con una vittoria all'ultimo round.

Tra gli Am della Coppa Shell, Masato Yoneoka, dopo essersi laureato campione, ha ottenuto un'altra pole position in Gara 2 dopo il successo nella prima corsa. La sua impressionante prestazione gli ha permesso di superare anche concorrenti della classe superiore, ovvero Coppa Shell, stabilendo il miglior crono. Masato Yoneoka ha concluso una stagione sorprendente con otto successi in nove gare disputate.