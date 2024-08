Uchida e Lo, primi vincitori del Ferrari Challenge Japan al Fuji

L'esperto Yudai Uchida e il debuttante Eric Lo hanno festeggiato dal gradino più alto del podio del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell nel round inaugurale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan in programma sul tracciato del Fuji International Speedway.

Per la gioia degli spettatori, nel giorno delle qualifiche e della gara di apertura le condizioni meteo erano ideali, rendendo la gara molto divertente.

Nel Trofeo Pirelli, Yudai Uchida e Nobuhiro Imada si sono affrontati in un'emozionante testa a testa. Uchida, partito dalla pole position, ha preso subito il comando. Tuttavia, con il passare dei giri, Imada ha ridotto costantemente la distanza fino a portarsi nella scia del leader della corsa. Nonostante un intenso confronto, Uchida è riuscito a respingere i tentativi di Imada e ha vinto la gara d'apertura con un margine di soli tre decimi di secondo.

Nel Trofeo Pirelli Am, nove vetture si sono contese la vittoria, con Akita, autore della pole, Makoto Fujiwara e Kazuyuki Yamaguchi in lizza per il primo posto. Eric Lo, iscritto nella Coppa Shell è partito bene, ma la battaglia a tre è stata vinta da Fujiwara, che partiva dalla migliore posizione in griglia nella sua classe.

Nella classe Coppa Shell, Eric Lo ha ingaggiato una feroce lotta con i piloti del Trofeo Pirelli Am. Nonostante abbia ceduto il comando a Fujiwara e Akita negli ultimi due giri, Lo è riuscito ad assicurarsi una vittoria convincente, precedendo con ampio margine Kiwamu Katayama, che si è classificato secondo nella sua classe. Anche Masaru Yoneda e Masato Yoneoka hanno dato vita a un confronto intenso per la vittoria nella Coppa Shell Am, con Yoneoka che alla fine si è imposto al suo debutto. Domani, 9 aprile, il secondo round del Ferrari Challenge Japan Series si terrà al Fuji Speedway, con la bandiera verde che sventolerà alle 16:35 ora locale.