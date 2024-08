Silverstone: a tu per tu con Cavers

“Credo che la pista sia una delle più veloci al mondo. È il posto ideale per mettere alla prova la potenza della Ferrari 488 Challenge Evo. È facile sbagliare, per esempio su una curva come Copse: ti fa credere di poter essere più veloce di quanto in realtà non sia possibile. Uscendo da Copse è essenziale premere sull’acceleratore in anticipo per affrontare al meglio Maggots e Becketts: a questo punto sai di aver fatto un buon lavoro”.

“Se non cerchi il ‘tempo’ mentre affronti Maggots e Becketts, puoi semplicemente rilassarti. Se non esageri, quindi, puoi prendere la curva nel modo corretto, accelerando presto e mantenendo la velocità fino a Stowe. Se non riesci ad affrontare al meglio Maggots e Becketts, invece, non sarà possibile arrivare sul rettilineo alla giusta velocità. È incredibile quanto tempo perdi se commetti questo errore. Se si entra con troppa velocità ti senti un eroe, ma esci come se stessi spingendo un ‘carrello della spesa’ perché l’approccio non è quello corretto”.

“Probabilmente si tratta della parte più difficile del circuito, anche perché è molto facile sbagliare e uscire dai limiti della pista e al terzo errore di questo tipo vieni penalizzato con 5 secondi. Recuperare cinque secondi in gara è quasi impossibile. Silverstone? Un circuito davvero prestigioso. Guidare e correre su questo tracciato è sicuramente un privilegio, ma allo stesso tempo la pista è molto lunga e impegnativa. In qualifica è fondamentale trovare subito la traiettoria, al primo o al secondo tentativo. Altrimenti corri il rischio di consumare gli pneumatici”.