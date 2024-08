Settantuno 488 Challenge Evo in pista a Le Mans nel Ferrari Challenge

Il quarto appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2023 avrà una cornice spettacolare. Per la quinta volta nella sua storia ultratrentennale, infatti, il monomarca del Cavallino Rampante sarà gara di supporto all’iconica 24 Ore di Le Mans, che quest’anno celebra il suo Centenario, che vedrà il ritorno in pista di Ferrari nella classe regina, a distanza di 50 anni, con la Hypercar ibrida 499P. Per l’eccezionale occasione, saranno ben 71 le Ferrari 488 Challenge Evo a sfidarsi sui 13,6 chilometri del Circuit de la Sarthe dal 7 al 10 giugno. Un numero da record, considerato che mai in precedenza tante Ferrari avevano partecipato alla medesima gara del monomarca della Casa di Maranello. Tutte le vetture in pista contemporaneamente nell’unica prova del round, che precederà di poche ore il via del quarto round del FIA WEC.

Trofeo Pirelli. La gara in Francia rappresenta il giro di boa della stagione e l’attenzione sarà rivolta, nella classe principale, al tentativo di Eliseo Donno (Radicci Automobili), attuale leader della classifica generale e vincitore di quattro prove sulle sei disputate, di battere definitivamente la resistenza dei suoi più immediati inseguitori. Tra gli sfidanti, oltre ai giovani e promettenti Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse) e Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest) e al più esperto Max Mugelli (CDP – Eureka Competition), sarà in gara a Le Mans anche il transalpino Thomas Neubauer (Charles Pozzi GT Racing), campione del mondo in carica del Trofeo Pirelli, impegnato anche nella 24 Ore con la 488 GTE del team JMW Motorsport.

A guidare il gruppo delle 24 Ferrari Challenge 488 Evo del Trofeo Pirelli Am, nell’occasione la classe più affollata, sarà Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing), il cui percorso netto di vittorie è stato temporaneamente interrotto in Gara 1 a Spielberg da Hanno Laskowski (Emil Frey Sportivo), attualmente il più immediato inseguitore del leader, a 27 lunghezze. Oltre al rientro di Nicolò Rosi (Kessel Racing), l’appuntamento francese vedrà la presenza anche di molti piloti delle altre serie del monomarca del Cavallino Rampante, a partire da quella nordamericana fino a quella inglese passando per la nuova serie giapponese, che, nel caso, prenderanno comunque punti per la classifica continentale.

Coppa Shell. Nonostante il terzo e quinto posto di cui si è dovuto accontentare a Spielberg, Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) guida saldamente la classifica generale di Coppa Shell, candidandosi seriamente alla conquista del titolo stagionale. Serrata la sfida alle sue spalle, che verrà riproposta anche sul Circuit de la Sarthe, nella quale si attende l’inserimento probabile, anche in questo caso, di piloti di altre serie: Fons Scheltema (Kessel Racing), Willem van der Vorm (Scuderia Monte-Carlo), Manuela Gostner (CDP – MP Racing) e Alexander Nussbaumer (Gohm – Scuderia GT) sono racchiusi attualmente in soli 5 punti e puntano ad accorciare il distacco dal leader.

Lo 0 fatto segnare nella sfortunata Gara 2 di Spielberg da Kirk Baerwaldt (Kessel Racing) ha aperto i giochi nella classifica di Coppa Shell Am alle spalle del pilota di Singapore, con Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba) staccato di 12 punti. Non sarà della contesa francese l’italiano Giuseppe Ramelli (Rossocorsa – Pellin Racing), attualmente terzo, offrendo così il fianco al tentativo di rimonta in particolare di Tommy Lindroth (Baron Motorsport), terzo e secondo in Austria e di Martinus Richter (MERTEL Motorsport) al suo secondo centro stagionale sul circuito della Stiria.

Programma. Nella intensa settimana di Le Mans, i piloti del Ferrari Challenge Europe scenderanno in pista già mercoledì 7 giugno con una sessione di prove libere, ripetuta giovedì 8. Le qualifiche in sessione unica per Trofeo Pirelli e Coppa Shell sono previste venerdì 9 giugno per 45 minuti, mentre i 35 minuti della gara prenderanno il via sabato 10 giugno alle ore 9.30.

La qualifica e la gara saranno visibili in diretta, gratuitamente e con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale YouTube “Ferrari”. In Italia, la piattaforma Sky trasmetterà in diretta sul canale 207 (Sky Sport F1) la gara con collegamento dalle 9.15; in replica sul medesimo canale sabato dalle 14, domenica dalle 12.30 e dalla 16. Anche nel Regno Unito e in Germania la gara sarà trasmessa da Sky Sport F1.