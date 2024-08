Sabato spettacolare a Sonoma

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli si è riunito per la prima giornata di gare al Sonoma Raceway, quinta tappa della serie North America del campionato monomarca più longevo al mondo. Sotto un cielo limpido, in una giornata caratterizzata dalle temperature perfette della California, la folta griglia di Ferrari 488 Challenge Evo ha sfruttato al meglio le condizioni ideali della pista.

Trofeo Pirelli. Manny Franco (Ferrari of Lake Forest) ha fatto un ritorno trionfale nel campionato Ferrari Challenge, mettendosi in evidenza sabato con la pole position, il giro più veloce e anche la vittoria in gara, chiudendo con 14 secondi di vantaggio sul secondo classificato Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills).

Se Franco è stato il migliore in campo, la sfida per il secondo posto è stata sicuramente quella con la posta in gioco più alta, in quanto ha visto protagonisti due dei primi tre della classifica del campionato. Alla fine è stato Kurzejewski a prevalere e a mantenere il secondo posto nonostante il brivido provato per il tentativo di sorpasso di McCarthy all'ultima curva.

Nella categoria AM, Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) ha continuato con il proprio ruolino di marcia straordinario in questa stagione, assicurandosi la vittoria con un margine di 17 secondi rispetto a John Horejsi (Ferrari of Vancouver), secondo al traguardo. Rothberg ha così ottenuto il quarto successo stagionale, uno per ciascuna pista eccetto la gara inaugurale del 2023 a Homestead.

Anche Horejsi ha trovato il ritmo giusto ed è tornato sul podio dopo l’unica vittoria sinora firmata a Road Atlanta. Alla bandiera a scacchi il duo di testa è stato seguito da Brad Fauvre (Ferrari of San Francisco) e Dave Musial (Ferrari of Lake Forest), ma questi ultimi sono stati penalizzati nel post-gara, venendo così retrocessi a una posizione finale ben lontana dal podio.

Al loro posto è stato promosso Omar Balkissoon (Ferrari of Ft. Lauderdale), che per la prima volta in stagione ha provato l’emozione di concludere nella top-3.