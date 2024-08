Rotiform e Pirelli: premi speciali per la Superpole

In occasione delle Finali Mondiali Ferrari al Mugello, e per la prima volta nella storia del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, per determinare la griglia di partenza delle ultime gare che assegneranno i titoli mondiali 2023, è stato scelto un format speciale.

I poleman, infatti, sono usciti dalla Superpole, sessione di qualifica in cui hanno potuto accedere i 6 piloti più veloci di ogni classe. Speciali anche le premiazioni: Thomas Fleming (HR Owen - FF Corse), infatti, autore del miglior crono assoluto, ha ricevuto il trofeo Pirelli Superpole presso la fan zone allestita nel Paddock del circuito toscano.

Il pilota britannico ha poi ritirato anche il cappellino Pirelli e il Rotiform Gold Wheel Pole Winners, insieme agli altri più veloci di ogni classe, vale a dire Brian Cook (Ferrari of Seattle) per il Trofeo Pirelli Am, Ernst Kirchmayr (Gohm - Baron Motorsport) nella Coppa Shell e Martinus Richter (MERTEL Motorsport) per la Coppa Shell Am.

Il premio di Rotiform è una replica in miniatura del design della ruota forgiata da corsa Technomesh ™ che ha accompagnato le Ferrari 458 Italia GT3, 458 Italia GTE, 488 GT3, 488 GTE, 488 Challenge e 488 Challenge Evo nella conquista delle vittorie in tutti i circuiti del mondo. Il progetto Rotiform si lega ora alla nuova Ferrari 296 GT3 e alla 296 Challenge.