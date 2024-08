Quattro esemplari della 499P Modificata in pista negli Stati Uniti

Intenso programma per Ferrari negli Stati Uniti che nell’arco di due settimane concentrerà numerose attività in pista per i Clienti. Si parte con il quarto round di Sport Prototipi Clienti che dal 12 al 13 maggio si svolgerà sul tracciato californiano di Sonoma con la partecipazione di quattro esemplari della 499P Modificata, vettura derivata dalla Ferrari vincitrice della 24 Ore di Le Mans nel 2023, una serie rigorosamente limitata per eventi in pista non competitivi.

Gli stessi modelli torneranno nuovamente ad esibirsi, sempre in California ma sul tracciato di Laguna Seca, dal 17 al 19 maggio in un fine settimana che prevede anche la seconda tappa del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America e le celebrazioni dei Ferrari Racing Days.

In questo ricco calendario sono previste anche le attività di F1 Clienti e XX Programme con quest’ultimo che vede la partecipazione di 14 vetture, non omologate per la strada e destinate all’uso esclusivo non competitivo in pista. Tra queste, la più rappresentata, con otto esemplari, è la Ferrari FXX-K Evo, mossa da un motore V12 da 6,2 litri e da un motore elettrico capace di erogare complessivamente 1050 Cv (772 kW) con una coppia massima di 900 Nm. Nella entry list figurano anche la FXX K, la 599XX e la FXX Evo.