Sarà l’iconico circuito di Oulton Park ad ospitare venerdì 10 e sabato 11 maggio il secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, durante il quale i piloti si sfideranno nelle classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell con le proprie Ferrari 488 Challenge Evo.

Nel Trofeo Pirelli, Andrew Morrow (Charles Hurst) sfiderà il connazionale Gilbert Yates (Charles Hurst), che attualmente lo precede nella classifica generale dopo il ritiro in Gara 2 a Brands Hatch. A Oulton Park si presenterà anche il nuovo arrivato Ajay Litt (Carrs Exeter), al debutto nel Ferrari Challenge UK.

In Coppa Shell, al comando del campionato si trova Robert Rees (Dick Lovett Swindon) che punta a dare continuità al suo ottimo inizio di stagione dopo l'impressionante doppia vittoria registrata nel primo round. Ad insidiare la sua leadership ci proveranno vari piloti, a cominciare dai più immediati inseguitori in graduatoria come Peter Hunter (Stratstone Manchester) e Gary Redman (Graypaul Nottingham).

Il secondo round si svolgerà nella giornata di venerdì con prove libere al mattino, qualifica dalle 12.40 alle 13.10 e Gara 1 di 30 minuti più un giro a partire dalle 15.30. Sabato qualifica dalle 10.30 alle 11.00 e Gara 2 dalle 15.15. Sia le qualifiche sia le prove saranno trasmesse in diretta online sul sito live.ferrari.com

Gli orari indicati sono locali.