Neubauer e Gostner vincono a Le Mans

Trofeo Pirelli. Dopo aver conquistato la pole position in qualifica, Thomas Neubauer, campione del mondo in carica della serie, ottiene anche la vittoria sul circuito di casa, in una prova caratterizzata da una fase di Safety Car, necessaria per il ripristino della pista a seguito del contatto tra due vetture della classe Trofeo Pirelli Am. Il giovane francese, unico a scendere in gara sotto la soglia dei 4 minuti sul giro, con un miglior tempo di 3’59”985, si mette alle spalle Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest), che riesce a sopravanzare nelle fasi della partenza prima Thomas Fleming (HR Owen - FF Corse) e poi Eliseo Donno (Radicci Automobili), resistendo nell’emozionante giro finale al tentativo di rimonta del salentino, che mantiene comunque saldamente la leadership della classifica generale.

Nel Trofeo Pirelli Am, dopo il contatto tra Carls Cavers (Graypaul Notthingham) e Custodio Toledo (The Collection), senza comunque conseguenze per i piloti, è il rappresentante della serie nordamericana, Matt Kurzejewski a difendere con successo la prima posizione della griglia di partenza e a tagliare per primo il traguardo, anche con il miglior tempo sul giro in 4’01”005. Con lui sul podio salgono David Gostner (CDP – MP Racing) e Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia), protagonista della nuova serie giapponese del monomarca Ferrari.

Coppa Shell. Doppietta pole position-vittoria anche per Manuela Gostner, abile nel respingere fino alla fine i tentativi di sorpasso del leader provvisorio della graduatoria generale Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing), che a sua volta si difende con successo da Christian Herdt-Wipper (Emil Frey Sportivo), alla fine terzo. Il punto aggiuntivo per il miglior crono va all’esperto Eric Cheung (Formula Racing), dodicesimo al traguardo, con 4’28”441.

Martinus Richter ottiene la terza vittoria stagionale nella Coppa Shell Am, grazie a un’ottima partenza che gli permette di sopravanzare il poleman Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba) e di condurre in testa tutti i 35 minuti della prova. Secondo posto per Henrik Kamstrup (Formula Racing), mentre in terza piazza conclude il britannico Paul Hogarth (Stratstone Manchester), completando il quadro delle serie del monomarca rappresentate sul podio di Le Mans. Un altro inglese, Jonathan Satchell (HR Owen), confeziona il giro più veloce con il tempo di 4’24”116.

Classifiche. Nel Trofeo Pirelli, Eliseo Donno con la terza piazza di oggi mantiene il comando della graduatoria generale con 100 punti, mentre è sempre più serrata la sfida alle sue spalle con Thomas Fleming secondo a 67, Bence Valint a 61 e Max Mugelli (CDP – Eureka Competition) a 60. Tra gli Am, fuori dalla zona punti i primi tre della classifica, a fare il passo più consistente è David Gostner che raggiunge la quarta piazza. Nella Coppa Shell, Axel Sartingen con il secondo posto di oggi contiene il tentativo di rimonta di Manuela Gostner, ora seconda a 33 lunghezze dalla vetta e con un vantaggio di 13 sul terzo, Fons Scheltema (Kessel Racing). Tra gli Am Martinus Richter prosegue il tentativo di rimonta sul leader Kirk Baerwaldt (Kessel Racing) già iniziato a Spielberg. Il tedesco è ora a 15 punti dal primo, precedendo Motohiko Isozaki di quattro.

Parade. I piloti del Ferrari Challenge hanno preso parte nella giornata di venerdì, insieme ai partecipanti della 24 Ore di Le Mans, alla parata che precede come da tradizione la più importante gara Endurance, che celebra nel fine settimana il suo Centenario. Tra due ali di folla festante, nel centro della città della Loira, i protagonisti del monomarca del Cavallino Rampante hanno potuto vivere l’entusiasmo di un evento assolutamente unico e straordinario, raccogliendo il saluto e il tifo del pubblico.

Prossimo appuntamento. Il Ferrari Challenge Europe ritorna il prossimo mese, dal 14 al 16 luglio, sul circuito di Estoril per il quinto round della stagione 2023.