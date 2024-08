Neubauer e Gostner in pole position a Le Mans

La sessione unica di qualifica, che ha visto scendere sulla pista di Le Mans le settanta Ferrari 488 Challenge Evo iscritte al quarto appuntamento stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, ha consegnato la pole position del Trofeo Pirelli a Thomas Neubauer (Charles Pozzi GT Racing) e della Coppa Shell a Manuela Gostner (CDP – MP Racing).

Nel Trofeo Pirelli Am, miglior prestazione per Matt Kurzejewski (Ferrari Beverly Hills), protagonista della serie nord-americana del monomarca del Cavallino Rampante, mentre per la Coppa Shell Am giro più veloce di Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba).

Trofeo Pirelli. Sfida italo-francese nella classe principale del Ferrari Challenge, con Thomas Neubauer, campione mondiale in carica della classe, che riesce ad avere la meglio dell’attuale leader della classifica continentale Eliseo Donno (Radicci Automobili) di 792 millesimi di secondo. La sessione, interrotta per qualche minuto per un’uscita senza conseguenze di Danilo Del Favero (Penske Sportwagen Hamburg) del Trofeo Pirelli Am, ha registrato un costante miglioramento delle prestazioni, con Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse) che conquista la terza posizione, precedendo Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest) e Szymon Ladniak (Gohm – Scuderia GT).



Nel Trofeo Pirelli Am, l’americano Matt Kurzejewski è l’unico a scendere sotto la soglia dei 4 minuti sul giro e con il tempo di 3’59”430 conquista la pole position di classe. Alle sue spalle partirà Yudai Uchida (Scuderia Rossocorsa), vincitore di classe del monomarca Ferrari APAC 2022 e protagonista quest’anno della nuova serie giapponese. Il primo protagonista del campionato continentale è David Gostner (CDP – MP Racing), che partirà in terza piazza.

Coppa Shell. Sfida serrata per la conquista della pole position anche nella Coppa Shell. Ad avere la meglio è l’italiana Manuela Gostner con il miglior tempo di 4’04”422. La seconda migliore prestazione sui 13,626 chilometri del Circuit de la Sarthe è del leader della classifica generale Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing).



Nella Coppa Shell Am partirà dalla prima posizione il giapponese Motohiko Isozaki, deciso a ridurre il distacco dalla vetta della graduatoria, guidata da Kirk Baerwaldt (Kessel Racing), che partirà terzo. Davanti a lui, Martinus Richter (MERTEL Motorsport), staccato di soli 267 millesimi dal leader.

Programma. La gara unica del quarto appuntamento stagionale del Ferrari Challenge Europe prenderà il via sabato 10 giugno alle ore 9.30, sulla distanza di 35 minuti. I 70 piloti delle varie classi saranno in pista insieme a poche ore dalla partenza della 24 Ore del Centenario di Le Mans.