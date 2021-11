Gatting nella storia del Trofeo Pirelli: “Quando si insegue un sogno non ci sono ostacoli”

Michelle Gatting (Scuderia Niki – Iron Lynx) è la prima donna a conquistare il Trofeo Pirelli. Il verdetto arriva subito al primo giorno delle Finali Mondiali al Mugello ed è il frutto di una stagione che ha visto la campionessa danese brillare per determinazione e costanza di risultati, con 3 vittorie e tanti podi, pole position e giri veloci che confermano la sua classe e il grande feeling con la 488 Challenge EVO.

Il titolo arriva in una Gara 1 al Mugello estremamente combattuta e chiusa al quarto posto, più che sufficiente per iscrivere il nome nell’albo d’oro del Ferrari Challenge. Ma d’altra parte, come spiega la stessa Gatting, l’obiettivo era vincere il campionato: “Certamente chiudere al quarto posto è deludente, però considerata la classifica ho preferito spingere un po’ meno ma tenermi fuori dai guai, essere prudente in gara per portare a casa il titolo”. Michelle è tornata ai box accolta dall’intero team in festa, un momento che non dimenticherà mai. “Mi aspettavo di vincere il campionato? Beh, a inizio stagione parti senza certezze ovviamente, di sicuro abbiamo lavorato duramente giorno per giorno nel tentativo di portare a casa il titolo. E gara dopo gara, in effetti, è diventato quello il nostro obiettivo. Ora possiamo festeggiare!”.