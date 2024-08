In un sabato pomeriggio soleggiato i piloti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America hanno dato vita a tre gare al Watkins Glen International. Questo fine settimana segna l'inizio della seconda parte della stagione e tutte e tre le classi hanno visto alcuni piloti festeggiare in attesa della giornata di domenica, che chiuderà il programma sulla pista americana.

Trofeo Pirelli. Jason McCarthy (Wide World Ferrari) ha cercato e trovato il riscatto sabato vincendo Gara 1 a Watkins Glen dopo che la sfortuna a Montreal lo aveva costretto a ritirarsi dai due precedenti appuntamenti del Ferrari Challenge. McCarthy ha così ottenuto la seconda vittoria stagionale, dopo quella di Laguna Seca, partendo dalla pole position e gestendo al meglio una ripartenza a metà gara.

Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) e il leader del campionato Dylan Medler (The Collection) hanno lottato dietro McCarthy, con Perrina che alla fine ha tenuto testa a Medler, terminando rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Nel Trofeo Pirelli Am anche Brian Cook (Ferrari of Seattle) è tornato sul gradino più alto del podio, interrompendo una striscia di tre gare senza vittorie dopo aver iniziato l'anno con tre successi consecutivi. Tony Davis (Continental AutoSports) si è classificato al secondo posto dopo essere partito quarto davanti a David Musial Sr. (Ferrari of Lake Forest), scattato nono. Tuttavia, Musial è balzato in terza posizione negli ultimi giri e ha messo sotto pressione Davis alla curva Bus Stop, superandolo e ottenendo il secondo posto, davanti allo stesso Davis.

Coppa Shell. I primi tre classificati della Coppa Shell di sabato hanno rispecchiato i primi tre della classifica del campionato di classe, con Eric Marston (Ferrari of Westlake) che ha concluso ancora una volta in testa. Per Marston si è trattato della quarta vittoria in cinque gare, mentre Chuck Whittal (Ferrari of Central Florida) ha chiuso al secondo posto. Yahn Bernier (Ferrari of Seattle), partito sesto, ha lottato a lungo con John Viskup (Boardwalk Ferrari), riuscendo a salire sul podio.

In Coppa Shell Am Jerri Walters (Ferrari of Vancouver) è partita dalla pole position per la prima volta in questa stagione, ma ha perso presto il comando a favore del vincitore finale, Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey). Steve Check (Ferrari of Rancho Mirage), nel frattempo, ha guadagnato quattro posizioni passando terzo sotto la bandiera a scacchi, e Roy Carroll (Foreign Cars Italia) è stato autore di una notevole rimonta in gara finendo in terza posizione.

488 Challenge Evo. Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) non ha sbagliato un colpo, partendo dalla pole position e mantenendo il suo status d’imbattuto in questa stagione. Perrina ha ora cinque vittorie in altrettante prove nel Trofeo Pirelli e ha beneficiato a Watkins Glen di una cautela tardiva che ha chiuso la gara in anticipo.

Jason McCarthy (Wide World Ferrari), vincitore in precedenza nella medesima giornata nella classe Trofeo Pirelli – disputata con la 296 Challenge –, si è piazzato al secondo posto, mentre Grey Fauvre (Ferrari of San Francisco) è arrivato terzo.

In Coppa Shell, con al via 17 vetture, Gerdas Venslovas (Continental AutoSports) ha firmato la sua seconda vittoria stagionale. Matthew Dalton (Ferrari of Long Island) ha ottenuto un altro podio al secondo posto mentre Gregory Hopkins (Foreign Cars Italia) è arrivato terzo.