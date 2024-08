Maya Hartge vince gara 1 ad Abu Dhabi

Maya Hartge (Al Tayer Motors LLC) ha conquistato la vittoria assoluta nella prima gara della Winter Challenge disputata venerdì sera sul circuito di Yas Marina, dando il via ai Ferrari Racing Days ad Abu Dhabi.

Hartage ha condotto dalla pole position al traguardo la gara di Coppa Shell, mentre Khaled Al Marzouq (Kuwait Automobile & Trading Co.) ha iniziato il weekend con la vittoria nel Trofeo Pirelli Am. Paolo Scudieri (Sa.Mo.Car) ha concluso al primo posto in Coppa Shell Am.

Winter Challenge. Al Marzouq è salito sul gradino più alto del podio nel Trofeo Pirelli Am, dopo un Drive Through inflitto al leader della gara e poleman Dylan Medler (The Collection) per un contatto ad inizio gara. Il pilota kuwaitiano ha concluso la prova con il giro più veloce della giornata in 1'58"045 sul tracciato di 5,281 chilometri. Ernst Kirchmayr (Gohm Baron Motorsport) e Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba) hanno conquistato il secondo e terzo posto.



Maya Hartge ha condotto in testa dall’inizio alla fine la prova, conquistando la vittoria in Coppa Shell, oltre a quella assoluta e precedendo l’altro pilota di Al Tayer Motors LLC, Jan Sandman e Mamoun Alkabbani (Fast Auto Technic.Co.Ltd), terzo.



Nella classe Am, Paolo Scudieri è salito sul gradino più alto del podio, facendo segnare il giro più veloce di 2'00"883, all'ottavo posto assoluto. La kuwaitiana Besma Al Hejari (Kuwait Automobile & Trading Co.) non è riuscita a concretizzare la pole position di classe ottenuta nella qualifica a causa di un ritiro anticipato, che ha portato al secondo e terzo posto Ruihua Wu (CTF China) e Lisa Clark (Pellin Racing).



Programma. Sabato 3 febbraio, sul Circuito di Yas Marina, la seconda sessione di qualifica, a partire dalle 9.55, determinerà la griglia di partenza della seconda gara del fine settimana del Winter Challenge, con inizio alle 14.25. Tutti gli orari sono locali.