Matt Kurzejewski domina Gara 2 a Dubai

Trofeo Pirelli Winter Challenge. Tutti gli occhi erano puntati su Matt Kurzejewski della Ferrari Westlake che ha sfoggiato una prestazione straordinaria in Gara 1, assicurandosi la prima posizione nel Trofeo Pirelli. Partito in Gara 2 in seconda posizione sulla griglia di partenza, ha messo a segno la sua missione per il mantenimento la corona, ottenendo la prima posizione di Gara 2 con un record del miglior tempo sul giro di 2'03''962 nel terzo giro.

La determinazione di Kurzejewski a vincere la gara si è manifestata già al primo giro, superando Jeremy Clarke d Ferrari Beverly Hills che ha concluso Gara 2 in seconda posizione, seguito da Carl Cavers di Graypaul Nottingham in terza posizione.

Coppa Shell Winter Challenge. Jaimes Geddie (Al Tayer Motors) è rimasto sul gradino più alto del podio in Gara 2, dopo una sorprendente rimonta al 7° giro, quando il pilota libanese Tani Hanna (Formula Racing) è stato temporaneamente escluso dalla gara dopo aver ricevuto una penalità per Drive Through. Tani Hanna, tuttavia, ha compiuto una superba rimonta assicurandosi la seconda posizione in gara a scapito di Maya Hartage (Al Tayer Motors), che ha chiuso al terzo posto.

Trofeo Pirelli AM Asia Pacific. Partito per primo sulla griglia di partenza, Nobuhiro Imada di Rosso Scuderia ha dovuto affrontare un piccolo incidente già al secondo giro, mentre cercava di recuperare la sua posizione in gara, con il risultato di tornare ai box per il resto della gara. Yudai Uchida di Rosso Scuderia ha approfittato dell'occasione per chiudere la gara in testa alla divisione e si è assicurato il primo gradino del podio seguito da Philippe Prette (Blackbird Concessionaires) al secondo posto.

Coppa Shell Asia Pacific. Il dominio di Jay Park (FMK) non si è fermato a Gara 1, ma ha mantenuto la sua posizione in Gara 2 assicurandosi il primo posto in modo straordinario. Il secondo posto è stato conquistato da Kanji Yagura (Cornes Osaka) che ha difeso la sua seconda posizione dall'inizio alla fine della gara, lasciando a Kazuyuki l'unica possibilità di accontentarsi del terzo posto.

La Coppa Shell AM ha visto uno scenario diverso in Gara 2. Shigeru Kamiue (European Version) questa volta è rimasto in testa alla divisione, contrariamente a quanto avvenuto in Gara 1. Shigeru Kamiue ha riconquistato il primo posto del podio, concludendo la gara nella posizione di testa con cui era partito. Il secondo posto è andato questa volta a Baby KEI.

Next Race. Il prossimo appuntamento del Ferrari Challenge Asia Pacific si svolgerà sul Circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, dal 3 al 5 febbraio 2023.