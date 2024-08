Le voci di Gara 2 del Trofeo Pirelli a Valencia

Max Mugelli, secondo Trofeo Pirelli: “Ieri sono salito sul podio al termine di Gara 1, questa mattina sono riuscito a partire dalla prima fila dopo una buona qualifica e ora questo risultato: sono veramente soddisfatto. Sapevo che Donno era più veloce e quindi mi sono concentrato su chi stava alle mie spalle, usando tutta la mia esperienza. Quando ho saputo della penalità inflitta a Fleming mi sono tranquillizzato. Ringrazio tutto il team, la mia famiglia e tutti quelli che mi sostengono”.

Szymon Ładniak: terzo Trofeo Pirelli: “Sono molto soddisfatto del mio piazzamento. Con il team abbiamo lavorato bene e questo ha avuto i suoi risultati: infatti la gara di oggi è andata meglio rispetto a ieri. Anche se la corsa è stata lunga, mi sono divertito. Ora penserò alla prossima tappa del campionato”.

Franz Engstler vincitore Trofeo Pirelli Am: “Weekend fantastico sia per me sia per il mio team. Ho ottenuto due vittorie in due giorni, quindi non poteva andare meglio. Il team ha compiuto uno straordinario lavoro sulla vettura consegnandomela in perfette condizioni. A differenza di ieri, in cui negli ultimi 5 giri ho consumato parecchio gli pneumatici, oggi sono riuscito a gestirli meglio. In conclusione, è stato un fine settimana con due successi e non potrei essere più contento”.

Nicolò Rosi, secondo Trofeo Pirelli Am: “Sono molto contento e devo ammettere che mi sono divertito, anche nel duello con Hanno Laskowski: è stato molto avvincente e corretto. La distanza dal primo era considerevole. Congratulazioni al vincitore”.



Hanno Lawskowski, terzo Trofeo Pirelli Am: “È stata una gara incredibile; verso la fine la temperatura era così elevata ed era difficilissimo riuscire a mantenere un ritmo elevato. È stato davvero incredibile. Rosi ha segnato tempi ottimi ed è riuscito a gestire la gara nel migliore dei modi, per me è stato impossibile superarlo e sottrargli il secondo posto, quindi gli devo fare i complimenti: ha fatto una gara straordinaria”.