Le voci di Gara 1 del Trofeo Pirelli all’Estoril

Nella prima gara del Trofeo Pirelli sul circuito dell’Estoril si registrano i successi di Thomas Fleming e di Franz Engstler al termine di una prova combattuta. A testimoniarlo sono gli stessi protagonisti saliti sul podio insieme ai vincitori.

Thomas Fleming, vincitore Trofeo Pirelli: “È un ottimo risultato per me e per il team. Abbiamo vinto la prima gara del weekend qui ad Estoril. È stata la prima occasione per fare dei veri test da un po’ di tempo a questa parte e credo che si siano rivelati utili. Nelle ultime due gare ero fuori ritmo per vari motivi, ma è bello tornare di nuovo al top per tutta la corsa. Abbiamo gestito le gomme molto bene e per questo motivo sono stato avvantaggiato nel finale. È stato un risultato fantastico e sono molto felice per il team, anche perché ho guadagnato sul mio avversario principale. Ringrazio tutti i miei sponsor e la mia famiglia”.