Le voci di Gara 1 a Le Mans

“Sono molto, molto felice per il risultato di questa gara: ho fatto la pole position e poi ho vinto. Mi sento come un supereroe in questo momento perché Le Mans è una pista leggendaria e significa davvero molto per me essere sul primo gradino del podio in questo momento. È stata una gara molto difficile: sembra facile quando entra la Safety Car, ma in realtà è necessario restare sempre concentrati. Quando mancano pochi giri alla fine, bisogna essere precisi e spingere. Inoltre, ci sono state varie zone lente e non è stato così facile. Ho gestito tutto abbastanza bene, a quanto pare”.

Axel Sartingen, secondo classificato Coppa Shell: “E’ sempre particolare correre a Le Mans: ci sono tanti spettatori, tante vetture e numerose sfide, alta velocità, adrenalina… tutto questo è fantastico. In gara, Gostner, la vincitrice, non ha commesso errori. Dal canto mio aspettavo la chance per poterla attaccare ma non ho mai avuto la concreta possibilità. Nei primi due giri avevo la sensazione di essere più veloce, ma non potevo rischiare perché sono in lotta per il campionato e ho bisogno di punti. Alla fine, il secondo posto è un ottimo risultato, mi sono divertito su questo tracciato. E ora pensiamo al prossimo appuntamento in Portogallo”.

Christian Herdt-Wipper, terzo classificato Coppa Shell: “È stata una grande gara, anche se difficile, condizionata dall’ingresso della Safety Car. Sono contento della mia prestazione e di quanto fatto: ho provato ad attaccare anche Axel Sartingen ma non c’è stato abbastanza tempo. Un terzo posto ottenuto sul tracciato di Le Mans non è da buttare. Sono molto contento”.

Martinus Richter, vincitore Coppa Shell Am.