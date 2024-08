Le voci del podio di Gara 1 della Coppa Shell a Spa

Roger Grouwels, vincitore Coppa Shell: “Ho fatto un buon lavoro nelle prove libere e nelle qualifiche sono riuscito a ottenere la pole position, erano almeno tre anni che non conquistavo una pole! In gara ho cercato di dare tutto me stesso e sono riuscito a conquistare la vittoria. Insomma tra qualifiche e gara non potrei essere più soddisfatto, era da tempo che non provavo un’emozione così”.

Ernst Kirchmayr, secondo classificato Coppa Shell: “Sono molto felice perché quest’anno non ho disputato molte gare nel Ferrari Challenge, in quanto mi sono dedicato ad altri campionati, come la GT3 e quindi devo ammettere che sono sorpreso di essere riuscito a ottenere questo risultato. Anche perché le condizioni non erano semplici: siamo passati dall’asciutto al bagnato, in definitiva sono molto soddisfatto”.

Axel Sartingen, terzo classificato Coppa Shell: “È stata una gara movimentata. A causa della pioggia durante i primi due giri il tracciato era scivoloso. Poi, a causa di un incidente è intervenuta la Safety Car e, a seguito dello stop, sono riuscito a gestire e mantenere la distanza dai miei avversari. Dopo l’entrata della seconda Safety Car, la gara è diventata ancora più impegnativa, con una pioggia intermittente in cui era davvero difficile correre sempre alla massima velocità. Riuscire a concludere con il terzo posto era tutto ciò che potevo desiderare”.