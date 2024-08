Le voci dei vincitori di Gara 1 al Paul Ricard

Prima giornata di gare sul circuito francese di Le Castellet con sfide avvincenti e serrate in tutte le classi. Giacomo Altoè conquista la prova del Trofeo Pirelli con una prova autoritaria: “Non è stata una gara facile, anche per la gestione degli pneumatici con il caldo. Ma sono molto felice della vittoria e speriamo in un bis domani”. In Coppa Shell festeggia la vittoria il pilota di casa Henry Hassid (Kessel Racing), che orgogliosamente commenta il successo, con un pensiero anche alle Olimpiadi iniziate proprio in questi giorni a Parigi.

Soddisfazione per l’ottima giornata viene espressa da Claus Zibrandtsen (Formula Racing), che grazie a un’ottima partenza riesce a mantenersi tra i piloti del Trofeo Pirelli principale e a conquistare un nuovo successo tra gli Am.

Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM), primo in Coppa Shell Am, sottolinea la bellezza del circuito del Paul Ricard, “molto tecnico” e le grandi qualità della Ferrari 296 Challenge.

Nel Trofeo Pirelli 488, infine, nuova giornata trionfale per Fabrizio Fontana (Formula Racing) che festeggia pole position e vittoria con giro veloce ed ora è a un passo dalla vittoria del titolo.