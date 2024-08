Le voci dal podio di Gara 2 di Coppa Shell a Spielberg

La pioggia non cessa di battere sul circuito di Spielberg e in gara 2 di Coppa Shell si scende in pista in condizioni davvero difficili. A vincere sono Ernst Kirchmayr e Martinus Richter, rispettivamente in Coppa Shell e Coppa Shell Am.

Ernst Kirchmayr, vincitore Coppa Shell: “È stato un weekend straordinario perché vincere entrambe le gare del “circuito di casa” non era scontato. Sinceramente, a causa delle difficoltà create dalle condizioni meteo di questi due giorni, non mi aspettavo questi due podi. Sono felice per le mie vittorie e, in generale, per tutto il lavoro del team, con un particolare ringraziamento al driver coach, grazie al quale ho potuto conquistare il primo posto”.