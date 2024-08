Le voci dal podio di Gara 2 della Coppa Shell di Spa

Manuela Gostner, prima classificata Coppa Shell: “Sono molto felice per questa vittoria. Questa mattina, anche se le condizioni della pista non erano perfette e si alternavano tratti asciutti e bagnati, le qualifiche andate molto bene e mi hanno permesso di partire con fiducia dalla seconda posizione. Partire dalla prima linea è sempre molto vantaggioso perché posso scegliere il punto di attacco e ho pensato “Se riesco ad attaccare Axel Sartingen alla prima curva, posso mantenere la posizione e poi superarlo”. Ho avuto un’ottima partenza con un ritmo leggermente più veloce di Axel Sartingen, abbiamo gareggiato vicini, poi ho accelerato e lo ho superato alla prima occasione con un sorpasso molto impegnativo. Dopodiché ho guadagnato terreno da Grouwels e Kirchmayr ma, essendo loro degli ottimi piloti con grande esperienza, non ho potuto distrarmi neanche un secondo, dovevo essere veloce e concentrata. Inoltre, oggi è stata la giornata più calda di gara da inizio stagione, speravo in una pausa con l’intervento della safety car perché è molto difficile guidare in queste condizioni. Sono davvero molto contenta”.