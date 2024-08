Le voci dal podio di Gara 2 della Coppa Shell al Mugello

Ernst Kirchmayr (Gohm – Baron Motorsport) realizza una doppietta, bissando il successo di Gara 1. Alle sue spalle si classificano Kanji Yagura (Cornes Osaka) e Manuela Gostner (CDP - MP Racing). Tra gli Am Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba), con il secondo posto alle spalle del vincitore Stefano Marazzi (Rossocorsa), si laurea campione europeo 2023. Completa il podio Josef Schumacher (Eberlein Automobile).

Ernst Kirchmayr, vincitore Coppa Shell: “E’ stata davvero una grande corsa. La partenza è stata complicata e ho perso varie posizioni, però poi è andata meglio e ho completato con successo degli ottimi sorpassi. Quando ha iniziato a piovere la situazione si è fatta ancora più complicata: in un paio di occasioni ho sentito anche la vettura scivolare, ma per fortuna sono stato in grado di controllarla. È senza dubbio un gran giorno per me: doppia vittoria al Mugello e come tutti sappiamo questo è uno dei circuiti più impegnativi, soprattutto in presenza di condizioni meteo come quelle di oggi. È un’esperienza che non dimenticherò mai, sono davvero felice”.