Le voci dal podio di Gara 2 al Mugello

Bruce Cleveland, secondo classificato Coppa Shell Am: “È stata una sfida incredibile: a due giri dalla fine ero in testa e poi mi sono fermato ai box per cambiare le gomme quando ha iniziato a piovere. Sono quindi passato dalla prima all’ultima posizione. Incredibilmente sono riuscito a recuperare e arrivare, in pochi giri, alla seconda posizione di classe. Il circuito del Mugello è sicuramente uno dei più impegnativi da affrontare. Però siamo in Italia, in uno dei tracciati più iconici, con Ferrari… insomma cosa posso chiedere di più?”.

Roger Monteforte, terzo classificato Coppa Shell Am: “Un’altra gara emozionante, molto insidiosa a causa delle condizioni meteo che sono cambiate in modo così repentino. Ogni team ha dovuto prendere delle decisioni difficili, noi abbiamo optato per cambiarle e sfortunatamente questo mi ha fatto retrocedere dal secondo al terzo posto. Però sono decisioni difficili e io sono contento così: un ottimo podio”.