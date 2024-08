Le voci dal podio di Gara 1 di Coppa Shell ad Estoril

Un circuito iconico e molto tecnico. Una gara complessa intervallata dalla safety car. Una corsa che ha costretto i piloti a sfoderare tutto l'impegno e la concentrazione possibili. Alla fine la spuntano Axel Sartingen in Coppa Shell e Josef Schumacher in Coppa Shell Am

Axel Sartingen – primo posto Coppa Shell: “La gara di oggi è andata molto bene. Mi piace il circuito di Estoril: potrebbe sembrare un tracciato semplice, ma non è così. Ci sono zone ventose e altre calde, prima la pista è larga e poi più stretta: insomma, richiede molto impegno e l’impiego di tutte le abilità che abbiamo sviluppato in questi anni al Ferrari Challenge. Per me è stata un’ottima gara e sin dall’inizio sono riuscito a guadagnare vantaggio rispetto miei avversari. Il circuito è molto stretto e questo ha favorito il verificarsi di alcuni incidenti con successivi interventi della Safety Car. Ci sono state tre ripartenze e ogni volta sono riuscito a mantenere la prima posizione, cosa non semplice. Sono riuscito a gestire molto bene e in modo sicuro la mia gara e questo mi ha portato alla vittoria”.