Le voci dal podio di Gara 1 del Trofeo Pirelli al Mugello

Eliseo Donno, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Sono davvero felice, mi sono trovato benissimo con il mio team per tutto l’anno in questo campionato fantastico. Fare una gara così nell’ultimo round è ancora più emozionante. La partenza non è stata delle migliori, però sono riuscito a recuperare fino alla seconda posizione, e anche la penalità non ha cambiato l’ordine. Ringrazio tutto il mio team. È stato un campionato bellissimo: consiglierei la partecipazione a chiunque volesse vivere un’esperienza da pilota o avvicinarsi al motorsport. Ora occhi puntati alle Finali Mondiali, con animo più leggero, anche perchè non pensavo di poter chiudere i conti già al primo giorno”.

Thomas Fleming, terzo classificato Trofeo Pirelli: “E’ stata una corsa emozionante dall’inizio alla fine. Purtroppo, sono stato superato da Sutil alla ripartenza dopo la Safety Car, penalizzato da un danno rimediato allo sterzo. Posso dichiararmi soddisfatto del terzo posto e sono orgoglioso di quello che ho fatto quest’anno: abbiamo quasi dominato nella seconda parte della stagione e questo nonostante fosse la mia prima volta in questo campionato. Devo ringraziare il mio team e tutte quelle persone che mi hanno supportato e mostrato affetto, permettendomi di lavorare nel miglior modo possibile. Ora mi concentrerò sulle Finali Mondiali che poi restano il mio principale obiettivo, visto che il titolo europeo è ormai fuori dalla mia portata”.

Yudai Uchida, vincitore Trofeo Pirelli Am: “Sono davvero contento, è una sensazione incredibile. Le condizioni meteo oggi erano parecchio complicate e hanno reso la gara molto dura. Ho cercato di spingere il più possibile pur restando prudente. Sono davvero felice”.