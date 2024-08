Le voci dal podio di Gara 1 del Trofeo Pirelli a Spielberg

Bence Valint, secondo posto Trofeo Pirelli: “Ho commesso un piccolo errore in partenza che mi ha fatto retrocedere momentaneamente al quarto posto, ma sono riuscito a recuperare e sono contento di essere salito sul podio. Ho avuto qualche difficoltà a causa delle temperature, ma sono soddisfatto e penso lo sia tutto il team”.

Thomas Fleming, terzo posto Trofeo Pirelli: “È stata una gara dura, soprattutto per la gestione degli pneumatici. A parte un piccolo contatto, ho avuto una buona partenza. In generale, credo di poter affermare che la gara sia stata per tutti impegnativa, soprattutto per non superare i limiti del tracciato e, per questo, i nostri tempi sono stati un po’ più alti rispetto al solito. Comunque, è una giornata positiva, con altri punti conquistati per il mio team”.

Hanno Laskowski, primo posto Trofeo Pirelli Am: “E’ stata una gara serrata. Siamo partiti dalla pole position, ma durante la corsa la pressione delle gomme era davvero difficile da gestire e credo di non aver pensato ad altro per tutti i trenta minuti. Il mio ringraziamento va al mio Team Principal, perché se ho raggiunto il primo posto è solo grazie a lui. Sono felice ed emozionato, la prima vittoria ha sempre qualcosa di speciale”.