Le voci dal podio di Gara 1 del Trofeo Pirelli a Spa

Eliseo Donno, vincitore Trofeo Pirelli: “Sono riuscito a partire molto bene, fin dal primo giro sono riuscito a mantenere la prima posizione, in testa alla gara. Subito dopo la Safety Car c’è stata un po’ di bagarre ma sono riuscito comunque a mantenere la prima posizione. Per me è un sogno essere qui a Spa perché fino a oggi avevo visto questo circuito solo in televisione, per la 24 Ore o per la F1: essere qui e vivere questa emozione è bellissimo. Il clima del paddock, le zone intorno alla pista, è tutto entusiasmante. Anche il team mi diceva: ‘A Spa vivi un’emozione diversa in confronto alle altre piste’ ed è proprio quello che ho vissuto oggi. Ho fatto pole, giro veloce e vittoria in gara: non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà domani. Un grazie a tutto il mio team, alla mia famiglia e a tutte le persone che mi sostengono”.

Thomas Fleming, secondo classificato Trofeo Pirelli: “E’ stata una buona gara, un vero e proprio evento per noi piloti. La serie di curve che caratterizza il tracciato intorno alla metà ha giocato a mio favore, purtroppo però non abbiamo avuto una buona partenza e questo ci ha fatto perdere tempo prezioso. Durante la gara non ho voluto esagerare nello spingere perché non volevo consumare le gomme e quindi è stato difficile riuscire a mantenere la posizione fino alla fine. Però sono contento per me e per la squadra: altro podio e altri punti”.

Adrian Sutil, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Sono partito terzo e sono arrivato terzo. Le due vetture davanti a me erano semplicemente troppo veloci e così mi sono concentrato sul mantenere la posizione che stavo occupando. Una gara difficile, non c’è che dire, molte auto intorno, tanto traffico: ho dovuto impegnarmi molto per restare in pista e per restare in traiettoria”.