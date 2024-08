Le voci dal podio di Gara 1 al Mugello

Roberto Perrina, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Sono soddisfatto del risultato anche se è sempre preferibile arrivare primo. Avevo la velocità per vincere e ho atteso un errore del mio avversario, che però non è arrivato. Ho preferito non attaccare per non correre rischi. Il mio obiettivo era arrivare al traguardo per accumulare punti per la classifica team. Sono molto contento del lavoro che i meccanici hanno svolto per preparare la vettura: era perfetta”.



Dylan Medler, terzo classificato Trofeo Pirelli: “La pista era scivolosa e si è asciugata poco alla volta, ma in fase avanzata della gara: per questo motivo, per gran parte del tempo è stato difficile controllare la vettura e sorpassare. Adesso pensiamo a Gara 2: ci riproveremo domani”.

Brian Cook, vincitore Trofeo Pirelli Am: “E’ stata una corsa molto impegnativa, disputata in parte con pista asciutta e in parte bagnata. Ho quindi scelto di essere prudente cercando di preservare il più possibile gli pneumatici, evitando di fare movimenti avventati e tenendo d’occhio i rivali alle spalle. Mi piace tantissimo il tracciato del Mugello e amo l’Italia: è la mia prima volta su questo circuito, quindi, sono ancora più felice di aver ottenuto la vittoria”.