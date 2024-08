Le voci dal podio di gara 1 al Fuji

Quattro piloti si sono imposti nel caldo torrido di mezza estate in gara 1 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan: Yudai Uchida, Eric Lo, Michael Choi e Masato Yoneoka, che hanno gestito le gomme e condotto una gara costante fino al traguardo.

Yudai Uchida, primo classificato Trofeo Pirelli: “Oggi la temperatura della pista era più alta di quanto ci aspettassimo e questo è stato un fattore risultato determinante nel corso della gara nella gestione degli pneumatici. In ogni caso sono rimasto in pista e ho mantenuto una buona distanza dagli inseguitori, dando il massimo. Gara 2 è in programma più tardi e dovrebbe essere un gioco da ragazzi, le gare doppie non sono un problema per me".

Kazuyuki Yamaguchi, primo classificato Trofeo Pirelli Am: “Sono entusiasta del risultato di Gara 1, che ha superato le mie aspettative; partivo da una posizione in griglia arretrata, ma la mia partenza è stata forte e sono stato in grado di gestire al meglio gli pneumatici, il che mi ha permesso di superare i miei avversari".

Michael Choi, primo classificato Coppa Shell: “Sono molto felice per il risultato della gara di oggi, che è andato oltre ogni mia aspettativa. Attribuisco gran parte del mio successo ai consigli che il mio allenatore mi ha dato sulla linea di partenza. Seguendo il suo consiglio, sono riuscito a superare la concorrenza e a piazzarmi al primo posto”.

Masato Yoneoka, primo classificato Coppa Shell Am: “Sono riuscito a mantenere la calma e a dare il massimo. Forse a tratti sono andato leggermente oltre il limite, il che ha portato a commettere un piccolo errore. Tuttavia, sono riuscito a rimanere coerente e alla fine ho portato a termine la gara. In vista del prossimo round l’obiettivo è continuare a vincere”.