Le voci dal podio del Trofeo Pirelli Gara 1 a Valencia

Thomas Fleming, secondo Trofeo Pirelli: “È stata una gara bellissima. E’ andata molto bene. Nonostante alcune difficoltà tecniche sul computer di bordo e la partenza dall’ultimo posto con tanto traffico, sono riuscito a rimontare tante posizioni. Devo ringraziare i miei genitori, FF Corse che ha creduto in me e mi ha dato questa opportunità. Salire sul podio per me è veramente speciale”.

Max Mugelli, terzo Trofeo Pirelli: “È stata una prova molto impegnativa, per il caldo, nonostante siamo a marzo. Soprattutto per gli pneumatici, in particolare per quelli posteriori. Quando ho visto arrivare Fleming, ho preferito accontentarmi della terza posizione, non volevo peggiorare la situazione e rischiare di perdere il podio. Devo ammettere di essere soddisfatto: ho ottenuto questo risultato, nonostante abbia partecipato a sole quattro gare lo scorso anno, senza nessun test prima di Valencia. Senza dimenticare che i miei avversari sono più giovani… A parte gli scherzi, mi sento ancora competitivo, e secondo me, gara dopo gara, riuscirò a migliorare il feeling con la vettura. Sono contento per me, per il team e per chi sostiene. Domani, in Gara 2, cercheremo di ripetere il risultato”.



Franz Engstler, vincitore Trofeo Pirelli Am: “Sono davvero molto felice, per il team ma specialmente per me. L’anno scorso è stata una stagione straordinaria ricca di tanti successi e, anche quest’anno nella nuova classe, nel Trofeo Pirelli Am, ci sono piloti molto veloci. Ringrazio il mio team che mi ha consegnato una vettura perfetta, grazie alla quale sono riuscito a gestire perfettamente la distanza di gara ed ho tenuto un ritmo alto dall’inizio alla fine. Questa giornata si conclude con la prima vittoria ed è una sensazione fantastica”.



Philippe Prette, secondo Trofeo Pirelli AM: “La gara di oggi è stata estremamente complicata anche a causa del caldo elevato. La pista era stupenda e, dopo questa prova sono contento per il podio”.