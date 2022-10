Le voci dai piloti di Gara 1 a Imola

Doriane Pin, vincitrice Trofeo Pirelli Europe: “Ho avuto una buona partenza, ho guadagnato un vantaggio consistente subito alla prima curva. Poi il ritmo è rimasto alto per tutta la gara dal momento che Luka Nurmi, alle mie spalle, ha mantenuto una velocità elevata fino alla fine. Però sono riuscita a gestire la gara nel migliore dei modi e di questo sono molto soddisfatta. Inoltre, sono molto emozionata di essere qui a Imola per quest’ultimo round”.

Luka Nurmi, secondo classificato Trofeo Pirelli Europe: “È fantastico correre su questo storico circuito, è complicato ma molto divertente. Sono arrivato secondo e sono soddisfatto della mia gara. Ho tenuto una velocità molto buona, mi sento in forma e ora il mio obiettivo è quello di vincere le Finali Mondiali”.

John Wartique, terzo classificato Trofeo Pirelli Europe: “Le qualifiche non sono andate benissimo, c’era molto traffico in pista, però ho realizzato di poter tenere un buon ritmo. Infatti, sfruttando al meglio alcune situazioni alla partenza, sono riuscito a raggiungere fin da subito il terzo posto. Penso che il mio ritmo fosse più veloce rispetto a quello di Luka Nurmi e forse avrei potuto raggiungere una posizione in più, però a un certo punto della gara i freni si sono surriscaldati e quindi ho dovuto rallentare il passo. A essere onesti trovo che a Imola sia piuttosto difficile sorpassare. Però guardiamo il lato positivo: ennesimo podio e secondo posto in campionato messo in cassaforte. Domani cercherò di dare il massimo nelle qualifiche per ottenere un posto migliore, anche in vista delle Finali Mondiali: ho ancora la speranza di vincerle”.

Nicolò Rosi, vincitore Trofeo Pirelli Am: “E’ stata una gara molto emozionante e parecchio impegnativa, molto competitiva considerati i tanti e validi rivali in pista: una gara piena d’azione e in certi momenti anche molto dura dal punto di vista fisico. Però la strategia che abbiamo scelto si è rivelata vincente e a questo gioco di squadra si è aggiunto anche un pizzico di fortuna che non guasta mai. Quindi non posso certo lamentarmi”.

Claus Zibrandtsen, secondo classificato Trofeo Pirelli Am Europe: “Giornata entusiasmante soprattutto dopo l’ultimo periodo non certo fortunato. Nella gara di oggi è stato tutto perfetto, quindi posso ritenermi molto soddisfatto. Spero di continuare nello stesso modo domani”.

Arno Dahlmeyer, terzo classificato Trofeo Pirelli Am Europe: “In realtà non mi aspettavo nessun buon risultato oggi e, per questo, sono davvero molto felice per podio. Mi sarebbe piaciuto partire da una posizione più avanzata ma le qualifiche non sono state perfette. Ho gareggiato con la testa, mi sono concentrato e ho puntato semplicemente a concludere la gara, senza commettere errori per non accumulare penalità. Questa strategia ha dato i suoi risultati, facendomi salire sul terzo gradino del podio. Ora penserò a domani”.