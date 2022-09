Know the Track: Paul Hogarth presenta il circuito di Brands Hatch

Questa settimana, per l’appuntamento con la rubrica “Know the Track”, il pilota del Ferrari Challenge Paul Hogarth (Stratstone Manchester) ci guida lungo le 2,4 miglia del Circuito GP di Brands Hatch, che offre una combinazione unica di curve.



Nel quarto round della serie inglese, i piloti affrontano subito la terrificante Paddock Hill Bend, una curva a destra in frenata dopo il rettilineo di partenza che scaraventa le vetture verso Hailwoods Hill.

Hogarth si concentra anche sulla Surtees e sulla Hawthorn Bend, due curve che si trovano in cima e in coda al rettilineo più lungo di Brands Hatch, dove i piloti hanno la rara opportunità di portare le proprie vetture alla massima velocità.