L’ex pilota tedesco di Formula 1, Adrian Sutil (Gohm Motorsport) torna in gara per il quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe in programma sul tracciato di Hockenheim in Germania. Chi meglio di lui può spiegarci i segreti della prestigiosa e storica pista di casa, inaugurata ben 90 anni fa, nel 1932. Con l’ultima ristrutturazione, nel 2002, l’Hockenheimring è passato ad una lunghezza complessiva di 4.574 metri, con tratti veloci e curve molto tecniche.